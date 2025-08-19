Rectora UAEMéx supervisó Ciencias Agrícolas, anuncia censo general de laboratorios

Toluca, Méx.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, recorrió y supervisó las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas y anunció la realización de un censo de laboratorios, con miras a fortalecer sus actividades y atender las demandas de la comunidad estudiantil de dicho espacio académico.

Durante la visita, supervisó salones, el Taller Agroindustrial, la Sala de Lectura, el edificio de Posgrado y los laboratorios de Inocuidad, Edafología, Botánica, Microbiología y Biotecnología Vegetal. También se recorrieron el vivero, la aduana y los invernaderos.

La titular de la UAEMéx, solicitó a las y los responsables de cada área elaborar un listado de materiales y equipos indispensables, con el fin de iniciar procesos de adquisición que fortalezcan las condiciones de enseñanza, investigación y formación profesional.

Además, la rectora anunció la puesta en marcha de un censo general de laboratorios de la universidad, que permitirá tener un diagnóstico preciso de necesidades y garantizar su atención prioritaria.

“La administración que encabezamos se caracteriza por ser una rectoría de territorio, no de escritorio; escuchar de primera mano a nuestra comunidad es lo que nos permite responder con acciones concretas”, dijo.

En tanto, un grupo de integrantes del Enjambre Estudiantil Unificado (EEU) se manifestaron en la Plaza de los Mártires de Toluca con el objetivo de entregar el pliego petitorio general, en el que plasmaron sus principales demandas.