Trump asegura que es posible acuerdo de paz en Ucrania

Washington, Méx.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania es alcanzable, luego de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, aceptara la posibilidad de garantías de seguridad de Occidente para Kiev.

Durante un encuentro en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodymir Zelensky y siete líderes europeos, Trump calificó este avance como “un paso muy significativo” y adelantó que el tema estará en el centro de las negociaciones.

“En un paso muy significativo, el presidente Putin acordó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania, y este es uno de los puntos clave que vamos a estar considerando en la mesa”, señaló Trump al inicio de las conversaciones. Añadió que espera que las naciones europeas asuman “gran parte de la carga” y aseguró que Washington respaldará los esfuerzos multilaterales.

El mandatario estadounidense dijo confiar en que se pueda alcanzar un alto el fuego en el corto plazo y adelantó que tras las reuniones sostendrá una conversación directa con Putin. “Todos preferirían un alto el fuego inmediato. Soy optimista de que podemos llegar a un acuerdo para disuadir la invasión rusa en Ucrania”, afirmó.

Por su parte, Zelensky expresó satisfacción por el encuentro: “Tuvimos una muy buena conversación con el presidente Trump, y realmente fue la mejor, o, bueno, tal vez la mejor será en el futuro”, declaró.

El presidente francés, Emmanuel Macron, respaldó la idea de una tregua, mientras que el canciller alemán, Friedrich Merz, instó a lograr un alto el fuego previo a una eventual cumbre tripartita entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

En la reunión ampliada participaron además el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el canciller federal alemán, Friedrich Merz; y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Con este encuentro, Trump busca impulsar un proceso diplomático que, de concretarse, marcaría el primer acercamiento formal hacia la pacificación de Ucrania desde la escalada de tensiones en la región.