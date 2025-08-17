Estudiantes de La Paz reciben certificados médicos gratuitos

La Paz, Méx.- Citlalli, Emily y Juan de Dios, entre otros menores de edad, acompañados de sus padres, acudieron al módulo médico instalado provisionalmente en la colonia Lomas de San Sebastián, para obtener sin costo alguno un certificado médico, ello previo a las inscripciones e inicio del siguiente ciclo escolar 2025-2026.

El director de Salud municipal, Jorge Javier González Montaño, aseguró que por instrucciones de la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez se lleva a cabo una de las jornadas para la entrega de los certificados en apoyo a las familias de bajos recursos económicos, sobre todo porque hay muchas personas que siguen careciendo de seguridad social.

Dijo que esta acción viene coordinada con la Jurisdicción Sanitaria de Nezahualcóyotl, personal de las direcciones municipales de Juventudes y Diversidad Sexual, de la Mujer, de Ecología, DIF y autoridades auxiliares.

González Montaño informó que ya se han entregado cerca de mil certificados de forma gratuita, lo que representa un ahorro para las familias de bajos recursos económicos. Destacó que este tipo de documentos sirve para conocer el estado de salud de los alumnos que ingresarán a las escuelas.

“La titular del ayuntamiento ha señalado que las diversas áreas de la administración deben acercase a las comunidades para atender a todos los grupos sociales, sobre todo a los más vulnerables”, expresó el funcionario, y señaló que ya se han realizado jornadas de certificados médicos en San José Las Palmas, Unidad Acaquilpan, Fraccionamiento y Unidad Floresta, Loma Encantada, así como las jornadas masivas en Lomas de San Sebastián y en San Isidro, quedando pendiente una más en la explanada municipal.

Con la revisión médica que se realiza para la obtención de este documento, se puede conocer el índice corporal, problemas de caries, de visión, entre otros, así como la diabetes, hipertensión y obesidad, entre otros padecimientos, indicó finalmente.

ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS

Por otra parte, más de cien perros y gatos fueron atendidos en la Jornada de Esterilización Canina realizada en la colonia Carlos Hank González, a través de la unidad móvil de la Dirección Municipal de Bienestar Animal, que recorre el municipio para brindar atención tanto a mascotas como a animales en situación de calle.

El objetivo principal de esta jornada es prevenir la sobrepoblación de estas especies, en particular de los que son de calle o sufren abandono, los cuales al no contar con un hogar son más vulnerables al maltrato y las enfermedades.

Las jornadas de esterilización canina que se realizan en el municipio son totalmente gratuitas y también incluyen servicios de vacunación antirrábica, desparasitación y consultas médicas veterinarias.