FGR investiga a nueve altos funcionarios por presunta corrupción y desaparición de drogas

Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a nueve de sus altos mandos por presuntos actos de corrupción, entre ellos el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez; el jefe de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México, Jorge Domínguez Martínez Vértiz, conocido como El Tiburón; y la titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), Adriana Campos López.

Entre los señalados también figura Sergio Agustín Taboada Cortina, hermano del político panista Santiago Taboada.

La indagatoria está vinculada con la reciente destitución y detención de Arturo Serrano Meneses, titular del Órgano Interno de Control de la FGR, acusado de delitos contra la administración de justicia, tráfico de influencias y omisiones graves.

De acuerdo con investigaciones internas, el caso se originó a partir de una denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Federación por la desaparición de 900 kilogramos de cocaína, que habrían sido vendidos a integrantes de un cártel del narcotráfico.

Las pesquisas señalan que Serrano Meneses autorizó cambios en Guanajuato para la incineración de la droga, que después se confirmó no correspondía a cocaína, mientras que el cargamento real habría sido entregado a personas vinculadas con la delincuencia organizada.

El pasado 1 de agosto, un grupo de investigadores notificó a Serrano Meneses su destitución y procedió a su detención, presentándolo ante autoridades ministeriales federales.

Asimismo, la FGR inició un proceso penal contra Carlos Enrique Rascón Yrízar, responsable del Área de Responsabilidades, por un presunto soborno.

Las investigaciones continúan y podrían derivar en más detenciones y cargos contra funcionarios actuales de la institución.