Carrera Atlética Infantil llena de energía el Parque de Izcalli III en Metepec

Metepec, Méx.- El Parque de Izcalli III se convirtió en el epicentro de la alegría y el deporte con la realización de la Carrera Atlética Infantil y Recreativa, un evento que reunió a niños, niñas y familias completas en una jornada marcada por la sana convivencia, el entusiasmo y la actividad física.

Desde temprano, decenas de pequeños corredores llegaron acompañados de sus padres, listos para participar en un recorrido donde no solo ellos fueron protagonistas, sino también mamás y papás, quienes se sumaron al reto dando una vuelta en el dinámico circuito, demostrando que el mejor ejemplo se da corriendo juntos.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Metepec a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec (IMCUFIDEM), fue totalmente gratuita, lo que permitió una amplia participación. Todos los niños recibieron medallas, playeras conmemorativas y el aplauso de familiares y amigos, haciendo del evento una verdadera fiesta deportiva.

Emilio Yamin Faure, coordinador general del IMCUFIDEM, subrayó que esta carrera responde a una instrucción directa del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, quien ha solicitado llevar el deporte a distintas regiones del municipio.

“Tenemos que activar a niños, jóvenes y adultos. Estas carreras las realizamos en diferentes colonias de Metepec; queremos que los más pequeños se activen físicamente y que los padres convivan con ellos, como en esta ocasión, donde también corrieron juntos en la pista”, comentó Yamin Faure.

Además de estas competencias, el IMCUFIDEM impulsa de manera itinerante programas como activaciones físicas comunitarias, el curso de verano Metepekids 2025, que registró más de 400 niños inscritos y la promoción de las escuelas deportivas municipales, que ofrecen disciplinas como box, taekwondo, atletismo, futbol y más.

El ambiente del evento estuvo lleno de porras, risas y momentos memorables, demostrando que el deporte no solo fortalece el cuerpo, sino que también une a las familias y fomenta valores como el esfuerzo y el compañerismo.

La Carrera Atlética Infantil y Recreativa en el Parque de Izcalli III dejó claro que Metepec apuesta por un municipio activo, saludable y con espacios donde la comunidad pueda crecer y convivir a través del deporte.