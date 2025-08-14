Víctor Gabriel Chedraui inauguró la “Expo Industry México Chain”
- 14 agosto, 2025
Puebla, Méx.- Encabezada por el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, se llevó a cabo la inauguración de la Expo “Mexico’s Industry Supply Chain”, que estará del 13 al 14 de agosto en el Centro Expositor en Puebla.
Durante el 13 y 14 de agosto, Puebla será sede de la Espo “Mexico’s Industry Supply Chain”.
Es la expo industrial más grande del país y reúne a más de 7 mil empresas proveedoras industriales.
Víctor Gabriel destacó que es la primera vez que se realiza este evento en el estado, ya que las ediciones anteriores se hicieron en Nuevo León.