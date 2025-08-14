San Martín de las Pirámides e IMEVIS fortalecen el desarrollo urbano ordenado

San Martín de las Pirámides, Méx.- Este 14 de agosto se llevó a cabo la Cuarta Sesión del Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento Urbano, contando con la participación del Dr. Alejandro Tenorio, Director General del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), quien reconoció la importancia de la coordinación interinstitucional para planificar ciudades con orden y visión a futuro.

Durante el encuentro se destacó que estos comités municipales son herramientas clave para prevenir el crecimiento desordenado, fortalecer la planeación urbana, garantizar el acceso a una vivienda digna y proteger el medio ambiente.

“Agradecemos la visita del IMEVIS y del Dr. Alejandro Tenorio. Estas acciones fortalecen nuestra capacidad para planear un municipio con orden, servicios de calidad y respeto al entorno. La coordinación con el Estado de México es clave para ofrecer a nuestra gente mejores oportunidades de vida”, expresó el presidente municipal.

Por su parte, el Dr. Alejandro Tenorio resaltó la relevancia de trabajar de manera conjunta con los municipios para asegurar que el desarrollo urbano sea equilibrado y beneficie directamente a la ciudadanía: “El crecimiento de nuestras comunidades debe ir acompañado de planeación, sustentabilidad y respeto a la normatividad. En San Martín de las Pirámides encontramos un gobierno municipal comprometido y dispuesto a sumar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, afirmó el titular del IMEVIS.

El Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides continuará trabajando de manera cercana con las instancias estatales y federales para consolidar un desarrollo urbano equilibrado y sustentable, que responda a las necesidades actuales y futuras de la población.