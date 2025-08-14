La juventud es prioridad en la agenda legislativa: De la Rosa

Nezahualcóyotl, Méx.- La diputada local por el distrito 41, Carmen de la Rosa Mendoza, dijo que en la Cámara de Diputados del Estado de México se han impulsado importantes reformas y nuevas leyes para garantizar el desarrollo integral, la participación y los derechos de las y los jóvenes mexiquenses.

“Hoy más que nunca, la juventud es prioridad en la agenda legislativa. No solo hablamos de reconocer su papel como motor de desarrollo, sino de dotarlos de herramientas reales para acceder a la educación, al empleo digno, a la cultura, al deporte, a la salud y a las tecnologías digitales”, expresó.

La representante popular recordó que en los últimos tres años se han presentado iniciativas de alto impacto, como la Ley del Primer Empleo, que ofrece incentivos fiscales para contratar a jóvenes recién egresados; la reforma para que el servicio social y las prácticas profesionales sean remuneradas; y la propuesta de una nueva Ley de Educación que atienda problemas de deserción escolar y rezago educativo.

Mencionó la iniciativa para reconocer el acceso digital como un derecho de las juventudes, con el objetivo de cerrar la brecha tecnológica y fomentar el uso seguro de internet. “Hoy en día, sin conectividad no hay oportunidades, y queremos garantizar que ninguna o ningún joven mexiquense se quede atrás”, subrayó.

En materia de salud, recordó que se han turnado a comisiones proyectos para crear leyes estatales de salud mental, prevención del suicidio y educación emocional, atendiendo problemáticas que afectan de forma directa a las nuevas generaciones.

También resaltó la reforma integral para expedir la Ley de las Juventudes, que busca garantizar la participación política, la inclusión rural, el acceso a derechos culturales y la protección en entornos digitales.

“Estamos construyendo un marco legal que les permita a las y los jóvenes no solo ser escuchados, sino ser parte activa de las decisiones que afectan su presente y su futuro. La juventud del Estado de México no es un sector vulnerable, es un sector transformador”, enfatizó De la Rosa Mendoza.

La diputada señaló que aún hay retos importantes, como la consolidación de programas permanentes de cultura, deporte y emprendimiento juvenil, pero aseguró que la Legislatura está comprometida a trabajar de la mano con este sector social.

Dijo por último que su compromiso es legislar con visión de futuro, para que cada joven mexiquense tenga oportunidades, seguridad y un entorno que le permita alcanzar sus sueños.