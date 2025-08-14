Harfuch descarta que aeronave de EE.UU. en el sur mexiquense sea militar

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó este miércoles que la aeronave de Estados Unidos que sobrevoló el centro del país sea de carácter militar.

En conferencia de prensa, el funcionario precisó que se trató de un vehículo aéreo no tripulado que opera a petición del Gobierno mexicano y que la mañana de hoy realizó vuelos sobre la zona sur del Estado de México.

“No es un avión militar, no es un dron militar, son drones o aviones no tripulados que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México… No hay avión militar que vuele en nuestro país de esa manera”, afirmó Harfuch.

El titular de la SSPC también informó sobre las medidas de seguridad nacional implementadas durante el traslado de 26 narcotraficantes a prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos, entre ellos “El Cunini”, identificado como excolaborador de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con Harfuch, los reos fueron enviados a cinco centros penitenciarios federales y cuatro estatales en cumplimiento de órdenes de extradición y acusaciones por delitos como tráfico de drogas, homicidio, posesión de armas de fuego y lavado de dinero.

La cuenta de X, denominada OSINTdefebder, @sentdefender, dio a conocer que señaló que un dron modelo MQ-9B propiedad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) sobrevoló varias horas en la zona de Valle de Bravo en el estado de México.

Al respecto, García Harfuch dijo: “es a petición de nuestro país, ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país de esa manera”.