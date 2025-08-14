Aumenta 7.2% la recaudación tributaria en México durante los primeros siete meses de 2025

Ciudad de México.- La recaudación tributaria en México alcanzó los 3 billones 278 mil 808 millones de pesos entre enero y julio de este año, lo que representa un crecimiento real de 7.2% en comparación con el mismo periodo de 2024, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con la autoridad fiscal, el aumento nominal fue de 334 mil 962 millones de pesos respecto al año anterior. Con ello, los ingresos tributarios superaron lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación 2025, al alcanzar un cumplimiento de 102.7 por ciento.

El mayor componente de la recaudación fue el Impuesto sobre la Renta (ISR), que generó ingresos por 1 billón 820 mil 409 millones de pesos, lo que implica un incremento real de 7% y un aumento nominal de 183 mil 605 millones frente al mismo periodo del año pasado.

Por su parte, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aportó 911 mil 352 millones de pesos, con un crecimiento real de 8.3% y un aumento nominal de 101 mil 115 millones respecto a 2024.

En tanto, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sumó 379 mil 84 millones de pesos, lo que significó un incremento nominal de 12 mil 102 millones de pesos en comparación con el mismo lapso del año anterior.

El SAT atribuyó estos resultados a la implementación del Plan Maestro 2025, con el que busca fortalecer la recaudación tributaria como pilar del gasto público y motor del desarrollo económico nacional.