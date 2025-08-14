AHMSA presenta bases para subasta de activos en medio de proceso de quiebra

Ciudad de México.- Altos Hornos de México (AHMSA) dio un paso clave en su proceso de quiebra al presentar ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la capital del país, las bases para la subasta de sus activos y los de su subsidiaria Minera del Norte (MINOSA).

La entrega fue realizada por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, como parte del procedimiento concursal. De acuerdo con el comunicado oficial, el objetivo es vender los activos como una unidad productiva, garantizando su valor y contribuyendo a la reactivación económica de la región.

La subasta dará prioridad a inversionistas con capacidad técnica y financiera comprobada, así como con el compromiso de generar empleos. Las bases serán revisadas por la jueza Ruth Haggi Huerta y, en caso de aprobación, se publicará la convocatoria.

El síndico destacó que el proceso se realizará de manera transparente y ordenada para maximizar el valor de venta en beneficio de los acreedores, priorizando el pago a los trabajadores, como lo establece la ley.

AHMSA, que en su momento fue el mayor productor de acero en México, enfrenta desde hace años una crisis financiera agravada por deudas millonarias, pérdida de contratos y problemas judiciales, como la venta sobrevalorada de la planta Agronitrogenados a Pemex.

La empresa fue declarada en quiebra en abril de 2024, iniciando un proceso de liquidación de activos para cubrir pasivos. El futuro de miles de empleos y de la economía local depende de que la acerera continúe operando o sea adquirida por un nuevo inversionista.