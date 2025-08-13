Ejecutan a mujer con más de 15 disparos en la colonia Del Parque

Toluca, Méx.- Una mujer, aún sin identificar, fue asesinada a balazos la madrugada de este miércoles afuera de una vivienda ubicada en la calle Marcelino García, casi esquina con Torres Chicas, en la colonia Del Parque.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de aproximadamente 30 años, recibió al menos 15 impactos de arma de fuego y quedó tendida sobre la banqueta. Testigos indicaron que escucharon una ráfaga de disparos durante la madrugada, pero fue hasta el amanecer cuando descubrieron la escena.

Junto al cuerpo fue hallada una cartulina naranja con un mensaje de advertencia, presuntamente firmado por el líder de un grupo criminal originario de Michoacán. El texto amenaza a personas identificadas como “Hieleros” y afirma que la plaza “les pertenece”.

Elementos de los tres niveles de gobierno acordonaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, del área de feminicidios, realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.