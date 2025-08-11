Detienen en Metepec a presunto responsable de violación contra menor de edad

Metepec, Méx.- Una rápida coordinación entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) y la Policía Municipal de Metepec, permitió la detención de un hombre señalado como probable responsable de la violación de una menor de edad en la localidad de San Salvador Tizatlalli.

La alerta se originó tras una llamada al número nacional de emergencias 9-1-1, en la que se denunció la agresión sexual. Personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México solicitó de inmediato la intervención de elementos en campo, quienes se trasladaron al sitio señalado.

En el lugar, las autoridades hicieron contacto con una mujer y la víctima, procediendo a su resguardo y atención conforme a los protocolos establecidos en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz. Minutos después, se concretó la detención de Juan “N”, de 42 años de edad.

El detenido fue informado sobre sus derechos y, a petición de la parte afectada, trasladado a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica.