Diputade mexiquense se une a la Marcha del Orgullo LGBTTTIQANB+ en Toluca

Toluca, Méx.- La primer diputade en la historia del Congreso mexiquense, Luisa Esmeralda Navarro Hernández, Meme, junto con aproximadamente siete mil personas participó en la 21ª Marcha del Orgullo LGBTTTIQANB+ del Estado de México, para exigir igualdad y rendir homenaje a todas las personas que han puesto su corazón, cuerpo y voz para que la diversidad sea reconocida, respetada y celebrada.

Meme resaltó que su andar por las calles de la zona centro de Toluca, junto a miles de activistas, colectivas y aliades de todo el territorio estatal, confirma la energía, compromiso y alegría de las, les y los mexiquenses en pro de la igualdad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Al marchar por las calles de Toluca, dijo que, se hicieron presentes activistas y aliados de la comunidad de la diversidad, la cual se caracterizó por su entusiasmo, colorida presencia, pero sobre todo por hacer visible su personalidad y profunda esperanza, ya que la entidad registra un gran proceso de transformación.

“Como diputade local del Estado de México, refrendo mi compromiso de seguir trabajando incansablemente por el avance y la garantía de los derechos de las poblaciones de la diversidad sexo-genéricas”, seguro.

Le diputade recordó que desde que morena tomó las riendas de la administración estatal, hay avances en materia de diversidad sexual y defensa de derechos de su comunidad.

“Fue un verdadero honor y un profundo gusto haber estado presente en la 21ª Marcha del Orgullo LGBTTTIQANB+ del Estado de México. Mi más sincero agradecimiento al comité organizador CODISEM ACC por el gran trabajo y dedicación que hicieron posible esta edición”, expresó Meme Navarro.

Mencionó que la marcha contó con la presencia de personas que forman parte de la lucha histórica emprendida por la comunidad LGBTTTIQANB+:

“Chuchet, fundador de la primera marcha del Estado de México, quien junto con Israfíl Filos —quien hoy ya descansa en paz— encendió la chispa que nos ha llevado, paso a paso, hasta llegar a esta 21ª edición”, recordó.