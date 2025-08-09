Imparable ola de asaltos en Puebla capital: Atacan transporte público y despojan a ciudadano de su camioneta en Bosques de San Sebastián

*Sujetos armados asaltaron unidad de transporte público en Santa María Xonacatepec, Puebla capital

Puebla, Méx.- Tres sujetos armados asaltaron al conductor y pasajeros de la Ruta 68, les quitaron pertenencias de valor en la junta auxiliar Santa María Xonacatepec.

En calle las Flores y quedó grabado mediante cámaras de vigilancia de la unidad.

MOTOCICLISTAS LE DESPOJAN DE SU CAMIONETA

También en Santa María Xonacatepec, en motocicleta interceptaron a un vecino sobre la calle Las Flores —a la altura de donde checa la 68 verde—, lo bajaron de su vehículo y se lo robaron.

El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad de un local cercano, evidencian cómo la delincuencia actúa con total impunidad.

Vecinos piden seguridad.