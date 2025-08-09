E.U.A. abrirá en Texas su mayor centro de detención de migrantes

Texas, Estados Unidos.- El Gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha en las próximas semanas el mayor centro de detención de migrantes en el país, con capacidad inicial para unas 1,000 personas, dentro de la base militar de Fort Bliss, ubicada en las afueras de El Paso, Texas.

La instalación, conformada por edificios de lona, comenzará a operar el 17 de agosto y forma parte de la estrategia de detenciones y deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump, según informó el portal Border Report.

Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmaron que el plan contempla expandir el centro para albergar hasta 5,000 personas. “El Gobierno está buscando todas las opciones disponibles para ampliar la capacidad de detención”, señaló la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, quien precisó que se evalúa utilizar otras bases militares además de Fort Bliss.

El Pentágono ya autorizó el uso de Camp Atterbury, en Indiana, y de la base McGuire-Dix-Lakehurst, en Nueva Jersey. Asimismo, continúa el controvertido traslado de migrantes hacia la base naval de Guantánamo, en Cuba.

La apertura del nuevo centro coincide con fuertes críticas sobre el trato a personas bajo custodia migratoria. Un informe reciente de la oficina del senador demócrata Jon Osoff documentó al menos 500 casos de abusos cometidos en instalaciones del DHS desde que Trump asumió la presidencia el pasado 20 de enero. Entre ellos se incluyen 41 denuncias de abuso físico y sexual, 14 casos de maltrato a mujeres embarazadas y 18 a menores de edad, la mayoría ocurridos en centros de Texas.

Organizaciones de derechos humanos han advertido que la ampliación de infraestructura para detención masiva podría agravar los problemas de hacinamiento y violaciones a derechos fundamentales que ya se registran en el sistema.