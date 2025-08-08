Todo listo para marcha del Orgullo LGBT en EdoMéx

Toluca, Méx.– Este sábado 9 de agosto será la edición 21 de la Marcha Estatal del Orgullo LGBTIQNB+ (Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Intersexual, Queer, No Binario), en Toluca, con salida programada a las 11:00 horas desde el Jardín Reforma , en la capital mexiquense.

El contingente seguirá una ruta por avenidas principales como Miguel Hidalgo, Melchor Ocampo, José María Morelos, Ignacio López Rayón y Sebastián Lerdo de Tejada, por lo que es necesario tomar precauciones.

Las autoridades recomiendan a automovilistas y peatones evitar las vialidades mencionadas y anticipar sus traslados, ya que se prevén cierres parciales por el paso del contingente.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Estado de México concentra la mayor población LGBTI+ del país, con 489 mil 594 personas que se autoidentifican con esa orientación sexual o identidad de género.

A nivel nacional, en ese mismo año, 5.0 millones de personas de 15 años o más se autodeclararon como LGBTI+, lo que representa alrededor del 5.1 por ciento de la población adulta.

Es de destacar que está marcha se ha realizado en los últimos 20 años, a la que poco a poco se han sumado integrantes de la comunidad originarios del Estado de México y de otras entidades federativas, por lo que se prevé que este año volverán a ser parte del movimiento que invadirá de color a la capital mexiquense.