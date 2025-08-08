México encara Pre Clasificatorio de las Américas rumbo a la Copa del Mundo 2027

Ciudad de México.- La selección nacional de basquetbol varonil mayor enfrentará un nuevo reto en casa, pues del 8 al 10 de agosto disputará en Ciudad Obregón, Sonora el Pre Clasificatorio de las Américas para la Copa del Mundo FIBA 2027.

Para este torneo ocho equipos estarán repartidos en dos grupos:

A – Barbados, Costa Rica, Jamaica y México.

B – Chile, Cuba, Ecuador y El Salvador.

La ITSON Arena de Ciudad Obregón, Sonora será la anfitriona para el Grupo A, mientras que el Coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia en Chile hará lo propio para el Grupo B.

Bajo el mando del entrenador Omar Quintero, México comenzará su camino en este Pre Clasificatorio el viernes 8 de agosto, donde enfrentará a Costa Rica a las 21:00 horas, posteriormente, el sábado 9 se medirá ante Barbados y cerrará con Jamaica el domingo 10 a las 20:00 horas.

Los equipos compartirán en un formato de todos contra todos y los dos mejores de cada conjunto se harán acreedores a los cuatro boletos disponibles para el Clasificatorio de las Américas rumbo a la Copa Mundial, que se realizará en Qatar.