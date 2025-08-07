Incentiva gobierno de Tlalnepantla a mujeres que cuidan a familiares enfermos

Tlalnepantla, Méx.- A través del DIF Tlalnepantla, se entregaron 100 apoyos a personas que han dedicado su valioso tiempo a cuidar a personas con discapacidad y adultos mayores.

Esta acción, se suma a la política pública que impulsa el Gobierno Federal para construir un Sistema Nacional de Cuidados, informó el alcalde Raciel Pérez Cruz.

Dijo que a las personas que dedican al cuidado de otros, se les entregaron becas “Cuidando Contigo, Rosario Castellanos”, en la colonia Jorge Jiménez Cantú, para que con este recurso puedan cubrir gastos relacionados a esta actividad como materiales, terapias o sus necesidades personales.

Aseguró que desde el Gobierno local se aporta a la política pública que impulsa la Presidenta de la República la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para construir un Sistema Nacional de Cuidados, que consiste en apoyar a las personas, en su mayoría mujeres, que han dedicado gran parte de su vida a las labores domésticas y cuidados de la familia.

“A lo largo y ancho del país son millones de mujeres que toda su vida la han dedicado a las pesadas labores domésticas y al cuidado de los hijos, hermanos, etc. Esa labor se realiza sin remuneración alguna y hoy venimos a recompensarla”, expresó.

El presidente municipal enfatizó que la fortaleza de la sociedad es la institución familiar y destacó que, desde el Gobierno Municipal, se redoblan esfuerzos para trabajar en beneficio de las y los habitantes de Tlalnepantla. Asimismo, anunció el incremento de este número de apoyos para las personas cuidadoras en 2026.

En su momento, la Coordinadora del Sistema Municipal de Cuidados del DIF Tlalnepantla, Elia Gallegos Flores, apuntó que “la labor de las cuidadoras y cuidadores a menudo permanece en la sombra; somos madres, hijas o hermanas las que asumimos la responsabilidad de brindar atención, amor y soporte a personas con enfermedades crónicas, con discapacidad o personas adultas mayores”, expresó.