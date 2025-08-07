Dirige CODHEM recomendación al Colegio de Notarios del Estado de México

Toluca, Méx.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió la Recomendación 02/2025, de carácter especializado, dirigida al Colegio de Notarios del Estado de México, dado que este Organismo Defensor determinó que se vulneró el derecho humano a la igualdad y trato digno, con relación a la libertad de expresión de una persona Notaria estatal.

Los hechos ocurrieron el 15 de julio de 2024, cuando la persona quejosa, Notaria Pública del Estado de México e integrante de dicho colegio, “fue eliminada” del grupo de WhatsApp institucional del Colegio tras expresar una opinión. Dicho grupo es un medio por el que el Colegio de Notarios comparte a la comunidad de personas notarias mexiquenses información relativa a su función y actividades. La acción de eliminarla fue respuesta del entonces administrador de ese grupo y también Notario.

El mensaje de la persona notaria que fue eliminada del grupo mencionado señalaba una petición particular en relación a que se considerara la participación de las y los notarios mexiquenses decanos en las Caravanas, un ejercicio en el que durante varias horas se atiende a la ciudadanía con asesorías y otros servicios en distintos puntos de la entidad.

Por estos hechos la Notaria afectada presentó una queja ante esta Comisión y derivado de la investigación y el análisis del expediente, la CODHEM determinó la vulneración al derecho humano a la igualdad y trato digno, con relación a la libertad de expresión, al referir que cualquier diferencia sin justificación objetiva y razonable o bien que no persiga un fin legítimo, será discriminatoria y, por tanto, atenta contra el derecho a la igualdad, al trato digno y contra la dignidad humana; asimismo, en el caso concreto, como el grupo conformado en la plataforma de WhatsApp es usado por el Colegio de Notarios como un medio oficial de divulgación de actividades, la restricción de su uso o exclusión de la Notaria quejosa vulneró también su derecho a la libertad de expresión y, por consecuencia, al acceso a la información.

Como puntos recomendatorios la CODHEM llamó a dicho cuerpo colegiado a proporcionar capacitación continua en materia de derechos humanos y perspectiva de género para todas las personas asociadas; a dar publicidad de la Recomendación 02/2025 en versión pública por diversos medios, y a la creación de una Unidad o Comisión de Perspectiva de Género en la estructura del Colegio de Notarios del Estado de México.

El texto completo de la Recomendación 02/2025 se puede consultar en la página oficial: