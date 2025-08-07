Con gato Cruzberto, promueven el respeto y cuidado por las mascotas

Toluca, Méx.- Cruzberto, el pequeño felino adoptado por los voluntarios de la Cruz Roja Mexicana Delegación Toluca, se convirtió en la sensación al encabezar la colecta de alimento que será donado a organizaciones de la sociedad civil, a través de esta actividad promueven el cuidado y respeto por los seres sintientes.

En el marco del Día Internacional del Gato, que se conmemora cada 8 de agosto, la Cruz Roja Mexicana, delegación Toluca, realizó una gran convivencia en la que se realizaron prácticas de rapel, tirolesa, se mostró qué es, cómo funciona y cómo opera una ambulancia en la activación de equipos de emergencia, además de actividades lúdicas como armado de ambulancias de papel, pinta caritas gatuno, y Doctores de la Risa.

En este marco, se realizó una jornada de donación de alimento para gato y perro en la que participaron niños, jóvenes y adultos que fueron a conocer y convivir con “Cruzberto”, y lo recolectado se entregará a centros operados por cinco organizaciones que promueven la adopción, el respeto y el cariño a los seres sintientes en situación de calle en el Valle de Toluca.

Asimismo, algunas personas, principalmente menores de edad que acudieron a este festejo llevaron a “Cruzberto” algunos regalos como una camita que elaboró una madre de familia y sus hijos, como una forma de fomentar en los pequeños los valores como el respeto y la protección a los perros y gatos, además de juguetes y ropa para el voluntario felino de Cruz Roja Toluca luzca siempre limpio y muy presentable.

Mario Vázquez de la Torre, presidente del Consejo Local de Cruz Roja Mexicana en Toluca y Metepec, puntualizó que esta institución impulsa el respeto por la vida de todos los seres, tanto humanos como sintientes, por lo que en esta ocasión se organizó esta actividad para que más personas se sumen a su conservación.

“Esta es una manera de ser empáticos y solidarios, pero también va acorde a la misión humanitaria que tiene la Cruz Roja para con su comunidad”, dijo.