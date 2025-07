EL VALLE DEPORTIVO

Pedro Eric Fuentes López

“El deporte sin machismo da lo mejor de sí”

En muchas ocasiones son las decepciones y las desilusiones las que nos colocan en la inevitable realidad. A veces llegan cargadas de toneladas de frustraciones, pensamientos negativos, golpes al alma, caudal de lágrimas, añoranzas de un mejor tiempo y anhelos que caen en la absorta de idea del impedimento, incluso, por otros…sacudirse esos lastres no es fácil, requiere mucha gallardía y más que valor, aceptación y lanzarse por un mejor porvenir, porque bah! mañana quizás sea demasiado tarde y los miles de porqués, los inexistentes hubiera, los sueños cuajados en lodo y engrudo, no sólo no sirven para nada, sino que cuentan con la fatídica idea de caminar lento, y eso, eso no es moverse, es quedar estancado y presa de palabras, acciones, personas, grupos y por supuesto de la mismísima sociedad. ¿A qué voy? Es claro que los temas de actualidad superan cualquier escenario digno de alcanzar un Ariel o un Oscar. Hoy parece que los dimes y diretes, son más atractivos para la gente que hasta parece que se regodea de ello y en estricto alcance a su visión, transgreden sin pensar siquiera un poquito de lo muy dañino que hacen, porque al parecer en la terquedad y necedad de “morirse con la suya” no dimensionan el caos generado sino hasta que explota y entonces sí, ni las disculpas salvan de la hoguera.

Infortunadamente, el deporte en nuestro país ha sido invadido por personajes que ven a este sector como un botín, pues resulta popular ante una gran mayoría de personas que no comparten ideas -que es muy válido, por cierto- y que, sin embargo, escupen cualquier cantidad de tonterías, creando una atmósfera ideal para el tiro al blanco. Lo cruel -para aquellos- es cuando llegan las reacciones y con ello los castigos o mejor dicho, la ejecución de reglamento a los que todos estamos sujetos. Y entonces comienza la carretada de disculpas sin sentido, pero que, en el momento justo las manifestaciones -sobre todo en las redes- no se detienen, al contrario, crecen y crecen. Ante tal circunstancia, los esfuerzos de otros muchos personajes del deporte -en su faceta que sea- pero esto es tan arriesgado como ser parte del error, y sobre todo porque a pesar de los pesares y en total ejercicio de libertad, también representan a nuestro país en tan golpeada situación deportiva, que a muchos gustará y a otros no, pero la realidad es que si no se puede tapar el sol con un dedo, tampoco se logrará algo si se le sigue permitiendo al o a los villanos ser parte de la historia que a través de sus andanzas destruyen en su absurda creencia que pueden decir y hacer lo que quieran. ¡No! no es así. Hoy una vez más fue un fantasma de jugador de futbol profesional, pero han sido en la gran mayoría del hermoso abanico de opciones deportivas, no ensalcemos lo que no. Tampoco aplaudamos lo que no sirve y mucho menos elijamos el camino del olvido, porque el deporte tiene memoria y luce en todo momento, lo único que hace falta es contar con gente correcta y capaz, de ahí en adelante… Al tiempo…

Pásenla bien!!!