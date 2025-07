Fortalece Toluca la cultura de derechos humanos, con más de 5 mil estudiantes beneficiados

Toluca, Méx.- Toluca reafirma su compromiso con la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con diversas acciones como 131 pláticas impartidas en diversas delegaciones y centros educativos del municipio, en beneficio de 5 mil 732 estudiantes durante los primeros seis meses del 2025.

La Defensoría Municipal de Derechos Humanos realiza estas acciones por instrucción del alcalde Ricardo Moreno, quien ha destacado la importancia de construir una sociedad más justa e incluyente desde las aulas, fomentando el respeto, la empatía y la equidad entre las nuevas generaciones.

El personal de la Defensoría ha impartido pláticas con diferentes temas que hablan sobre los derechos y responsabilidades de las niñas y niños; la no discriminación y prevención del bullying; prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes; cultura de paz, Ley Olimpia contra la violencia digital; convivencia escolar, e igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, entre otros temas.

Se han visitado escuelas de diversas delegaciones como el Preescolar Laura Méndez de Cuenca; el Jardín de Niños Rosario Castellanos; las primarias Miguel Hidalgo y Costilla, Los Héroes, Margarita Maza de Juárez, Seis de Enero; los Colegios Montessori y El Olimpo; las secundarias No. 027 José María Luis Mora, No. 23 José María Morelos y Pavón; las preparatorias Oficial No. 1 anexa a la ENSEM, Oficial No. 273, Oficial No. 8, los CBTs No. 2 y 3, entre otras instituciones educativas.

Estas acciones reflejan el compromiso de la administración municipal con la formación de una ciudadanía consciente de sus derechos y responsabilidades, promoviendo entornos escolares seguros y respetuosos.