Incorpora GEM a 484 nuevas familias a programas de apoyo a víctimas

Metepec, Méx.- El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, brinda atención a 750 núcleos familiares y 684 niñas, niños y adolescentes afectados por los delitos de feminicidio y desaparición a través de los programas operados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), los cuales contemplan apoyos económicos, atención psicológica y asesoría jurídica.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria de 2025 del Comité de Admisión, Seguimiento, Comprobación y Remisión, se aprobó la incorporación de 484 nuevos núcleos familiares al programa Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Feminicidio y Desaparición, mediante el cual se otorgan 2 mil pesos mensuales durante 12 meses, con pago retroactivo correspondiente al primer semestre del año, lo que representa una asignación de 17 millones 988 mil pesos.

“Por instrucciones de nuestra Gobernadora (Delfina Gómez Álvarez) es el tener este trato digno hacia las personas, la sensibilidad y apoyar en todo lo que requieran las personas víctimas u ofendidos. Entonces la intención de esto es llevarlo a cabo con el mejor trato, la mayor sensibilidad, la mayor disposición de escuchar y atender a las víctimas, que esa es parte de nuestra encomienda”, explicó Rosa María Ramírez Venegas, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.

A través del programa Valentina, dirigido a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, se ha destinado una inversión de 20 millones 415 mil pesos para apoyar a 684 menores de edad, de los cuales 439 fueron incorporados en esta sesión, ocho de ellos reciben 3 mil 500 pesos mensuales por contar con alguna discapacidad, mientras que el resto recibe 2 mil 500 pesos, todos con retroactivo correspondiente a los primeros seis meses del año.

En el caso del programa de Reparación a Víctimas u Ofendidos del Delito de Feminicidio, en lo que va del año se han atendido cinco expedientes con un monto total de un millón 780 mil 183 pesos, destacando dos nuevas incorporaciones aprobadas en la más reciente sesión del Comité.

“Hay una parte muy importante en la atención a las niñas, niños o adolescentes, porque muchas veces a ellos no se les pregunta cómo están. Entonces ellos viven su día a día sin entender la situación; es muy importante hablar con ellos y, sobre todo, darles este seguimiento”, puntualizó Ramírez Venegas.

Una de las personas beneficiarias es Leticia, quien asumió el cuidado de sus nietos de 16, 13 y 5 años tras la pérdida de su hija y, gracias a los apoyos recibidos, ha logrado cubrir sus necesidades básicas, recibir atención emocional y avanzar en la reconstrucción del proyecto de vida familiar.

“Estoy recibiendo las becas de mis tres nietos, la canasta alimenticia y Valentina, son los apoyos que me están dando. Recibo atención psicológica, pues me ha ayudado, la verdad, me ayudaron mucho porque yo, la verdad, me sentía muy mal, y hasta ahorita ahí voy, no se olvida, se aprende a vivir con el dolor, pero ahí voy”, expresó la usuaria.

La Consejería Jurídica mantiene en operación estas acciones como parte del modelo estatal de atención a víctimas, con el objetivo de proporcionar apoyos directos en materia económica, emocional y legal a familiares de personas víctimas de feminicidio o desaparición.