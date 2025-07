Sheinbaum condena asesinato de tres niñas en Sonora; instruye revisar violencia contra infancias

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó este lunes el asesinato de tres niñas en Sonora, hecho que podría estar relacionado también con el homicidio de su madre, y señaló que ya se investiga a un detenido, presuntamente pareja de la mujer.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre si existe un incremento en los homicidios infantiles, pues en los últimos días se han registrado al menos cinco asesinatos de menores en diferentes partes del país. En respuesta, Sheinbaum indicó que el gabinete de seguridad aún no tiene reportes que confirmen un alza, pero instruyó revisar a fondo los datos. “Siempre vamos a condenar cualquier feminicidio y, obviamente, la violencia contra niñas y niños”, afirmó.

Respecto al caso de las tres menores —una de 9 y dos gemelas de 11 años— asesinadas en la Costa de Hermosillo, la presidenta detalló que la Fiscalía de Sonora lleva a cabo la investigación correspondiente y que ya hay un hombre detenido, presuntamente pareja de la madre de las víctimas.

Asimismo, Sheinbaum informó que solicitó al gabinete de seguridad analizar si ha habido un aumento en los casos de violencia intrafamiliar y muertes violentas de menores. “Les pedimos que revisaran si ha aumentado la violencia intrafamiliar y al mismo tiempo la muerte violenta de las infancias”, declaró.

Por otro lado, en otro tema abordado durante la conferencia, la jefa del Ejecutivo aseguró que los más de 500 juzgadores que serán liquidados tras la reforma para elegir por voto popular a miembros del Poder Judicial, recibirán su indemnización conforme a lo establecido por la ley.

Por otra parte, señaló públicamente a la empresa DiDi por negarse a participar en el programa piloto de aseguramiento social para repartidores y choferes de plataformas digitales, el cual arrancó este mes como parte de una política federal para garantizar derechos laborales a quienes trabajan en aplicaciones.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que la implementación del programa “va muy bien”, pero destacó que una compañía se ha resistido a cumplir con lo establecido por la ley.

“Va muy bien, con excepción de una plataforma. No voy a decir su nombre… DiDi no ha querido registrar a sus trabajadores y trabajadoras, y tiene que hacerlo porque ya es ley”, sentenció la mandataria.

Tras su declaración, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, explicó que el programa avanza en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y diversas empresas del sector, como Rappi, Amazon y Mercado Libre, las cuales ya han comenzado a registrar a sus colaboradores. Según detalló, hasta el momento hay cerca de 300 mil personas registradas.

Bolaños precisó que el programa contempla dos niveles de cobertura: Seguro por accidentes de trabajo, que aplica a todos los trabajadores sin importar el número de horas laboradas o los ingresos generados, dada la alta exposición al riesgo por el uso de motocicletas, bicicletas o automóviles.

Cobertura completa de seguridad social, para quienes generen al menos el equivalente a un salario mínimo mensual, lo cual incluye acceso total al IMSS, atención médica, guarderías, prestaciones y ahorro para el retiro.

El funcionario hizo un llamado a las plataformas que aún no cumplen, como DiDi, a regularizar su situación y recordó que el cumplimiento es obligatorio.

“No puede haber innovación tecnológica sin derechos laborales. Estamos ante un avance histórico en la visión humanista del trabajo”, puntualizó.

El programa piloto forma parte de una serie de reformas laborales impulsadas por el gobierno federal para reconocer derechos básicos a miles de personas que laboran en el sector de aplicaciones digitales, muchas de las cuales lo hacen en condiciones de informalidad y sin acceso a prestaciones ni seguridad social.

En otro tema, condenó este lunes las expresiones de odio y xenofobia que surgieron este fin de semana, durante una marcha contra la gentrificación realizada en la Ciudad de México. Afirmó que ninguna demanda social, por legítima que sea, puede justificar actos discriminatorios.

“Todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia. Todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos. Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas”, dijo.

La mandataria federal recordó que el país ha brindado asilo a refugiados de diversas partes del mundo, incluyendo españoles durante la Guerra Civil, y ciudadanos del Cono Sur y Centroamérica en contextos de dictaduras o violencia. “Somos una nación fraterna. Eso forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad”, subrayó.