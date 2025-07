QUE LE DEN MORCILLA

Jimena Bañuelos 7 julio, 2025

Bruselas ha hablado. Y cuando Bruselas habla, tiemblan las etiquetas, los embutidos… y el sentido común. En España no estamos para tonterías y lo digo porque con el calor los niveles de irritabilidad ascienden de manera exponencial. Esos que, decidieron atarnos los tapones de las botellas, no vaya a ser que se escapen, ahora les ha dado por mirar mal a la morcilla de Burgos. Se ha convertido en su enemigo público como si no hubiera otros problemas…

Sí, como lo leen. No me ha dado ningún golpe de calor, pero sí que me ha “encendido” que se cuestionen un producto que tiene Denominación de Origen Protegida. ¡Ojo! Porque no es un embutido cualquiera. No hablamos de un producto de laboratorio, hablamos de arroz, cebolla, sangre y siglos de sabiduría gastronómica. Y esto es incuestionable porque es historia con arroz, identidad en tripa natural. Es Burgos en estado puro, servido en cazuela de barro o en una rebanada de un buen pan. Es una tradición que no cabe en sus gráficas ni en sus informes de riesgo cardiovascular. Dicen que es “poco saludable”. Que si la sangre, que si la grasa, que si el etiquetado podría confundir a algún ciudadano europeo, posiblemente, con exceso de sensibilidad y falta de paladar. Ahora bien, cuando vienen los turistas no se privan de ningún manjar español.

Entiendo que la señora Úrsula Von der Leyen se quiera preocupar por lo que comemos, pero quizás pueda pensar en esas barritas envasadas, en las hamburguesas de lentejas, en los filetes de laboratorio, o en otros productos que son pura química, pero la morcilla de Burgos no se toca y lo dice una burgalesa que, además, se llama Jimena. Un nombre que me lleva a hacer alusión al mítico Cantar del Mío Cid: “¡Qué buen vasallo si hubiera buen señor!” La morcilla es el vasallo. Europa, empieza a parecer el señor equivocado.

Por eso, desde estas humildes palabras, invito a la señora Von der Leyen a que venga a Burgos, sin agenda, sin escoltas, como una ciudadana europea más y se coma una buena ración de morcilla, con su pan de hogaza, su pimentón y su punto crujiente. Y si se atreve a añadirle un huevo de codorniz y degustar una “cojonuda”; cuando termine, que no va a dejar ni la miga del pan porque se va a chupar los dedos, que se suba a un atril en la Plaza Mayor o a los pies de la Catedral y les diga a los burgaleses, en su cara, que su morcilla no cumple con los estándares europeos. A ver qué tal le va. No hay valor para eso.

Evidentemente, en mi tierra se defiende la morcilla como se defiende una bandera o la catedral y estoy segura que muchos españoles se unen a dar esta batalla. Porque el pueblo, este pueblo, sabe lo que vale. Ya está bien de controlarlo todo y de normas absurdas. ¿Qué será lo próximo?… La riqueza culinaria de España da mil vueltas a la de cualquier país… Será que eso también molesta.

Y ahora, en honor a Úrsula, tengo más ganas de tapear con una buena ración de morcilla, de chorizo, de torreznos, de cecina … Lo único que me falta por decir es: Que le den morcilla.