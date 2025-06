DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

San Andrés Cholula: De Pueblo Mágico a patrimonio PERSONAL de Edmundo Tlatehui y familiaPrimero secuestró al PAN sanandreseño para autoimponerse como candidato a la presidencia municipal, después, cuando su desastroso trienio le impidió buscar la reelección inmediata, no tuvo empacho en imponer a su esposa Guadalupe Cuautle Torres y –literal – heredarle el ayuntamiento, con todo y funcionarios y obras inconclusas.Y para 2027, Edmundo Tlatehui Percino quiere cometer otra de las suyas y que San Andrés Cholula, uno de los municipios más generadores de recursos en todo el estado, le siga “PERTENECIENDO” a su familia a través de la reelección directa de la actual presidenta o, si el plan A falla, aplicar el B y que la sobrina, Aurora Tlatehui Cuautle, se quede en su lugar.La ambición y los bolsillos de Mundo Tlatehui Percino no conocen límites, como ya lo comprobaron los vecinos de San Andrés Cholula, que lo sufrieron como presidente municipal en el trienio 2021-2024 y, ante las tremendas luchas intestinas de Morena, lo “reeligieron” a través de su pareja, Guadalupe Cuautle Torres, quien dejó en “sus” cargos de primer nivel al menos a 5 ex funcionarios de su marido, como Jesús Gregorio (Economía), Eduardo Martínez (Desarrollo Urbano), Hilda Campos (Igualdad Sustantiva), etc.Tlatehui Percino no solamente heredó colaboradores, sino varias obras inconclusas, como la radial a San Antonio Cacalotepec, que Cuautle Torres recién entregó en enero. Su marido había prometido, primero, que la concluiría en su propia administración y después dijo que la terminarían en noviembre del año pasado, pero, como siempre, mintió y manipuló las fechas a su conveniencia.EN SAN ANDRÉS CHOLULA EL DIF MUNICIPAL SÍ TRABAJA POR LA FAMILIA…PERO DE MUNDO TLATEHUI!Para 2027, el objetivo de Mundo Tlatehui es seguir como dueño del jugosísimo presupuesto sanandreseño (más de 906 millones 480 mil pesos como presupuesto de egresos de este año) a través de una eventual reelección de Guadalupe Cuautle Torres. Pero, si – como le sucedió a él- no encuentran condiciones favorables para seguir en el cargo, tratarán de usar el membrete del PAN y que la sobrina y actual titular del DIF, Aurora Tlatehui Cuautle, mantenga en la familia el usufructo del ayuntamiento.Se utiliza al ayuntamiento para proyectar política y mediáticamente a Aurora Tlatehui, que, además de coordinadora del DIF municipal, es tesorera de la dirigencia panista en San Andrés. La “pareja presidencial” cholulteca, al puro estilo del descerebrado Vicente Fox y su Martita Sahagún, pretenden heredarle el gobierno a su sobrina, mientras los grupos morenistas, como los de Karina Pérez y el candidato perdedor en 2024, Víctor Correau, siguen enfrascados en pleitos estúpidos.Como el “Varguitas” en la película “La Ley de Herodes”, Mundo Tlatehui llevó el “negocio” del gobierno sanadreseño a niveles históricos, como lo demostró su voracidad de autoaumentarse religiosamente su salario cada año: Entre octubre y diciembre del 2021, cuando inició su gestión, cobró un salario mensual de 73 mil 171 pesos estipulados en la ley de Egresos de su antecesora, Karina Pérez.Pero, de acuerdo a datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), un año después, en esos mismos meses del 2022, se autoincrementó el salario a 86 mil 169 y, cuando dejó el gobierno municipal en manos de su cónyuge, ¡ya ganaba 92 mil 199!. Así que el “Varguitas” de Cholula se autoelevó más de 20 por ciento el sueldo FORMAL, OFICIAL: https://desdepuebla.com/2022/12/11/mundo-tlatehui-y-filomeno-sarmiento-entre-los-presidentes-municipales-mas-caros-del-estado/EL BURDO SAQUEO CON LAS ADJUDICACIONES DIRECTASSería una inocentada creer que el desmedido aumento salarial fue la ÚNICA o PEOR forma en que Tlatehui Percino se sirvió del gobierno sanandreseño. Desde su primer año, realizó decenas de millonarias y sospechosas adjudicaciones directas, como una de 3 millones 777 mil 830 pesos a una supuesta empresa, PROSAFI TOTAL CONSULTING S. DE R.L. DE C.V, dizque por obras en la pirámide del municipio, de acuerdo a datos de la PNT.También en su primer año le dio un contrato –adjudicación directa – de un millón 280 mil pesos a otra constructora, A&N CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, por el supuesto adoquinamiento en la calle Cristobal Colón, entre avenida 27 de Septiembre y Morelos: https://desdepuebla.com/2023/01/25/ayuntamiento-de-mundo-tlatehui-firma-contrato-por-41-mil-998-pesospero-lo-registra-en-la-plataforma-nacional-de-transparencia-por-mas-de-8-millones-600-mil-pesos/.La PNT da cuenta de otro contrato al “estilo Tlatehui” por cerca de millón y medio de pesos, supuestamente para obras de drenaje con la COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JUARANT S.A. DE C.V. En este caso, el ayuntamiento de San Andrés Cholula ¡ni siquiera puntualizó el régimen jurídico que, se supone, usó para gastar ese dinero.Y son decenas las operaciones turbias, negras que el “Varguitas” cholulteca realizó como presidente municipal. Obvio que el actual ayuntamiento de su esposa nunca tuvo la intención de hacer un verdadero proceso de entrega-recepción y, por el contrario, el hecho de que sigan en el gobierno muchos de los ex funcionarios GARANTIZA tapar el saqueo: https://desdepuebla.com/2023/10/05/habitantes-de-los-pueblos-originarios-de-san-andres-cholula-acusan-a-mundo-tlatehui-de-favorecer-a-inmobiliarias/.A ver si la Auditoría Superior y/o Contraloría del estado (ASF) se despabilan, investigan y sancionan a Tlatehui Percino y su banda: https://desdepuebla.com/2024/01/08/mundo-tlatehui-el-traidor-por-antonomasia/. GRÁFICAS PNT:https://tematicos.plataformadetransparencia.org.mx/tematico/directoriohttps://tematicos.plataformadetransparencia.org.mx/tematico/sueldos- SUELDOS 2021, 2022 Y 2024 DE EDMUNDO TLATEHUI PERCINOhttps://tematicos.plataformadetransparencia.org.mx/tematico/contratos- CONTRATOS DE ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE MENCIONAN EN EL TEXTO, HAY QUE TIPEAR AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, LUEGO METERSE A CONTRATOS Y BUSCAR LOS QUE SE SEÑALAN COMO ADJUDICACIONES DIRECTAS