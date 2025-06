EL VALLE DEPORTIVO

Pedro Eric Fuentes López

Muchos líderes fallan porque no tienen la valentía de tocar temas incómodos, a lo largo de los años, yo no he tenido ese miedo. Kobe Bryant.

El camino hacia la renovación del deporte en México ha sido y será un proceso complejo, marcado por avances legislativos -ojalá buenos- que a menudo se han visto rezagados frente a la evolución social y las propias demandas del sector y sus personajes en todo sentido y momento. En este contexto, el máximo organismo deportivo -CONADE- resalta no sólo como un árbitro, sino como un verdadero motor de cambio, pero ojo, esto no es verbo ni sustantivo, es, al contrario, con toda proporción, el eje central desde donde deben rescatarse todos los valores, acciones, planes, programas, etc., y llevarlos al practicismo real desde donde nace todo el enigmático desarrollo deportivo nacional, no sin antes señalar que el gran compromiso de todos quienes de alguno u otra forma estamos inmersos, debe ser aportar y no destruir; actuar y no hacer como que se hace; dejar el escritorio e ir al campo, a la calle, al escenario; es decir, aquello que se enlodó y quedó en el olvido, hoy día es momento clave para ir adelante conforme los tiempos nos marcan. Es clave comprender que la dirección y el ritmo de la evolución dependen significativamente de los resultados y, crucialmente, de la visión y el compromiso de las autoridades reales y efectivas que las emiten y ejercen. La selección de representantes deportivos en cualquier arista con una perspectiva renovadora y una profunda comprensión de la realidad del deporte mexicano es, por tanto, un pilar fundamental para el futuro de este “mercado” en nuestro país.

La historia reciente en México, nos ha mostrado un déficit y una larga lista de costosos errores e improperios, incluso desde el mismo lugar administrativo que ha repercutido en los atletas, deportistas, entrenadores y más, por lo que hoy, es más que nunca necesario y solidariamente que el máximo eje rector del deporte en sinergia con otras entidades del área enlacen, estrechen y unan fuerzas haciendo el papel determinante de seguir empujando fuerte para reposicionar a México en el deporte mundial, o sea, generar y asumir en consecuencia decisiones que no sólo reflejen una evolución en la interpretación de los derechos individuales y colectivos de los protagonistas del deporte nacional, sino que también señalen una creciente detección de los problemas y se ataquen de forma expedita y se resuelvan con alternativas, no como se hacía en el pasado que hasta vender calzones y tuppers era como se evadían los compromisos.

Pero atención, esas decisiones y acciones no surgen del vacío. Tiene que ser producto de la interpretación efectiva y verídica de la ley por parte de todos. Entonces la calidad, la independencia y la visión de los representantes del deporte nacional en conjunto y no en lo individual, son determinantes. Creo fehacientemente que una comprensión profunda de los derechos humanos, salud pública, educación, cultura física y deporte, principalmente, puede emitir fallos que transformen el modelo de detección de talentos, su seguimiento y progresión, el fuerte impulso de estímulos y becas, recuperación de espacios, así como la rehabilitación y creación de más y mejor infraestructura, etc., ya no se puede, ni se debe aceptar un plan conservador. Ni volver al pasado es opción bajo ninguna circunstancia, que se estanque el progreso, el camino hacia la recuperación de todo el deporte mexicano es una tarea bastante ruda, incómoda, pero ofrece ejemplos elocuentes de cómo la interacción entre los que sí quieren y pueden, influenciada por la composición de los involucrados, ha forjado el actual panorama de un verdadero cambio, no solamente de discursos y de ineficacia, su influencia ha sido clave para mantener viva la conversación entre todos los actores y que, por tanto, las futuras -inmediatas- decisiones de las autoridades sigan siendo un pilar fundamental para la consolidación de la recuperación que tanto se anhela y espera. Para México, la balanza del deporte, en manos de representantes idóneos, tiene el poder de inclinar la aguja hacia una nueva era…

Pásenla bien!!!