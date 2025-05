Teresa Salgado busca acercar una justicia sensible y humana

Por: José Nader y Sergio Nader O.

Foto: Roberto Nader

Toluca, Méx.- Con más de una década de experiencia en el Poder Judicial, Teresa Esthela Salgado Vilchis aspira al cargo de Magistrada en Materia Familiar en la región Toluca por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

En entrevista para El Valle, indicó que se encuentra compitiendo entre las 55 plazas que van del Poder Judicial del Estado de México para juezas y jueces, ocupando la plaza Número 19 donde tuvo la oportunidad de ir a la candidatura directa por su misma plaza, tras la aprobación del proceso que realizan los comités.

Refirió que la decisión de ser magistrada no surgió de este innovador e histórico proceso de elección, sino que ha sido una decisión que tomó desde hace 15 años que ingresó al Poder Judicial mexiquense, tras ocupar diferentes cargos de la categoría judicial, lo que la ha formado personal y profesionalmente desde sus inicios como meritoria y notificadora judicial; posteriormente, con la aprobación de los exámenes de oposición que le permitieron y dieron la posibilidad de ejercer la función jurisdiccional como jueza en Materia Familiar, actualmente adscrita al Juzgado Especializado en Materia de Violencia Familiar.

“Empecé como meritoria, ya después hice los exámenes de oposición, los cursos y los concursos para las plazas, he ocupado las categorías de notificadora, secretaria de acuerdos, secretaria proyectista y actualmente como jueza; entonces, el final de esa carrera judicial es ser magistrada, lo cual es mi aspiración máxima, justo esa decisión yo la tomé desde hace 15 años”, dijo.

Reiteró que ser magistrada siempre ha sido una de sus metas, por lo que hoy se enfrenta a este proceso de las campañas electorales que asume con mucha responsabilidad, “pero que al final del día, es mi aspiración y mi vocación querer ser parte de la impartición de justicia”, expresó.

En este sentido, reconoció que jamás se había imaginado pasar por un proceso en donde pide el voto a la ciudadanía, siendo una elección que le ha puesto retos como el encontrar el tiempo para darse a conocer ya que aún no se separa de sus funciones. “No me he separado de la función, entonces el tiempo que tengo para el juzgado lo destino para el juzgado, ahorita tengo un turno de 24 horas por 48, entonces es complicado lidiar con ese turno de 24 y, en lo que me resta, lo dedico a la campaña”, explicó al mencionar que no quiso pedir una licencia porque no quiere perder la oportunidad de seguir aportando a la justicia y hacer lo que le gusta.

De igual manera, indicó que otro de los retos que le ha dejado este proceso es el tema de incursionar en las redes sociales.

Recordó que cuando comenzó con su campaña contaba con una idea de propuestas basadas en lo que ha visto como juzgadora y cómo lo puede aplicar en segunda instancia, que es donde actúan los magistrados y magistradas; sin embargo, con el acercamiento que ha venido teniendo con la gente, también han surgido nuevas propuestas, entre ellas, implementar el uso de la justicia digital en segunda instancia, aprovechando que el Estado de México ha sido pionero en el uso de la justicia digital al tener desarrolladas audiencias en línea, expedientes electrónicos, lo que por el momento no utilizan los magistrados.

Asimismo, debido a que actualmente se hacen muchas reposiciones de procedimientos innecesariamente que obligan a las partes a abandonarlos, trabajará para lograr que se desahoguen las pruebas con los magistrados, además de acercar la justicia a los lugares más alejados del territorio, aprovechando que se va a implementar próximamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que acorta mucho los procedimientos haciéndolos más fáciles y accesibles.

Resaltó la necesidad de abatir los vicios de la justicia que hoy afectan tanto en materia familiar, mediante el trabajo de los juzgadores y la implementación de la justicia digital a través de todas las herramientas que ya se tienen desarrolladas en el Poder Judicial, para que se puedan acortar los tiempos y eficientar los procedimientos.

Destacó que esta reforma judicial ha permitido democratizar el Poder Judicial, para que la gente a través de su voto ciudadano, elija a las personas juzgadoras, llamando a la ciudadanía a votar por ella, debido a que desde hace 15 años ha dedicado su vida al servicio en el Poder Judicial del estado, por lo que entiende perfectamente cuáles son sus ventajas y necesidades, comprende cada una de las etapas del procedimiento, sabe dónde están las áreas de oportunidad, así como revisar una sentencia de primera instancia. “La verdad es que para que tú puedas analizar lo que un juez determinó, hay que entender también el contexto de lo que pasa en un juzgado, particularmente en un juzgado familiar, quien no ha estado en un juzgado familiar no entiende la dinámica”, explicó.

Recordó que su candidatura se encuentra en la boleta verde pistache con el Número 19, y de llegar a ocupar el cargo trabajará por una justicia sensible, cercana y humana.

Reiteró el llamado a la gente a informarse en estos últimos días y analizar los perfiles de cada uno de los candidatos, ya que tendrán la oportunidad de decidir quiénes van a ejercer esos cargos, recordando que el IEEM ha abierto un espacio que se llama “Conóceles”, en donde se puede ver el perfil y la trayectoria de cada uno de los candidatos y candidatas. “Que entren, que los conozcan, también en las redes sociales hay información, que vean cuál es su trayectoria para que puedan emitir un voto informado”, refirió.

Finalmente, agregó que lo importante de esta reforma es que hoy la gente habla y conoce más sobre el Poder Judicial, lo cual ha permitido darle un rostro y nombre a quienes deciden sobre la familia, los bienes o la libertad de las personas.