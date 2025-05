GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 19 mayo, 2025

19 mayo, 2025 Columnas

Columnas 0 Comments

Desde niño tuve la ilusión de manejar motocicleta, algo que la vida me ha dado la oportunidad de hacer gracias a que me enseñaron mis amigos POLO MONTES DE OCA, PABLO NAVAS y HERNÁN CRISTANTE, una gran aventura que es todo un arte y una pasión, pues también tuve la oportunidad de entrar a Widows Sons Toluca, con quienes he podido rodar de la mano de la filantropía y con una filosofía especial de vida.

En la motocicleta he aprendido la importancia de que todos tus sentidos estén alertas, estar concentrado, disfrutar de los olores del campo, del viento en las carreteras, ser precavido y de la adrenalina que se general al rodar en dos ruedas, es decir, que, como muchas cosas en la vida, el motociclismo me ha disciplinado y le ha aportado muchos aspectos positivos a mi formación humana.

Esto lo comento, porque me parece lamentable lo que acaba de suceder en Acapulco, Guerrero, donde se llevó a cabo el Acamoto 2025, un supuesto festival que fue sinónimo de accidentes, muertes, degenere, degradación e ilegalidad, algo que no entiendo por qué toleraron las autoridades estatales y municipales.

En el papel, este festival promovería desfiles, competencias y convivencias, sin embargo, dejó un total de 8 muertos, 12 lesionados, múltiples detenciones, molestias en turistas y empresarios, así como el haber pisoteado la cultura biker que nada tiene que ver con la bola de desadaptados sin educación y respeto.

Acapulco es una de las joyas de México, sin embargo, por culpa de los malos gobiernos se ha devaluado y ha perdido mucha de su magia, ya sea por la inseguridad, los criminales o eventos como estos, que lejos de hacer brillar al puerto, lo hunden más, de ahí que ojalá en años posteriores exista orden, legalidad, respeto y educación, elementos que nos hacen mucha falta como nación para evitar espectáculos denigrantes como lo fue el Acamoto 2025.

LA GRÁFICA DE HOY

La fotografía de VICTORIA NADER, es del color que se vive en la ciudad de Toluca por la final que jugarán mis queridos Diablos Rojos contra el América, destacando que el primer juego será en la Ciudad de los Deportes el próximo jueves y la vuelta en el “Nemesio Diez” el próximo domingo a las siete de la noche.

Como en otras épocas, se debe sentir el apoyo de la afición, nuestras calles deben tomar color y por ello, será bueno sacar las banderas, y aquellos que queremos a este equipo, ponerlas en nuestros negocios u hogares, así como pasó en 1998 y años posteriores en los que el equipo logró ser campeón.

El domingo en el programa “Entre Diablos”, mi amigo y compañero HÉCTOR OSCÓS me criticaba porque decía que con buenas vibras no se ganan las cosas, algo con lo que no estoy de acuerdo, pues además del trabajo, de la dedicación, la inteligencia y el entusiasmo, siempre será fundamental generar energía positiva para que fluyan las cosas y hoy, nuestro Toluca, necesita de todos sus aficionados dentro o fuera de la cancha.

Hoy mismo saco mis banderas y las pongo afuera de la casa y del periódico, pues quienes queremos al Toluca solo deseamos verlo campeón, de ahí que ojalá todos sus aficionados se sumen a este ejercicio y pintemos de rojo nuestra querida ciudad, algo que estoy seguro genera una energía positiva y que necesitaremos para enfrentar al rival más odiado que hará todo lo posible por quitarle la gloria a los mexiquenses.

Y VA DE CUENTO

En un salón de clase, la maestra le pregunta a SAULO MAGNO: -¿En qué batalla murió Napoleón?

-En la última.

-¿Cuál es la primera causa de divorcio?

-El matrimonio

-¿A qué se parece la mitad de una manzana?

-A la otra mitad

-Si tuvieras tres manzanas y cuatro naranjas en una mano y tres naranjas y cuatro manzanas en la otra ¿qué tendría?

-Unas manos muy grandes….

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]