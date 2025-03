Paulinho afirmó que están listos para enfrentar al América

Toluca, Méx – El delantero portugués, Paulinho, expresó su confianza y preparación de cara al importante encuentro que los Diablos Rojos sostendrán ante las Águilas del América en la jornada 10 de la Liga MX. A pesar de la calidad indiscutible del rival, el goleador aseguró que el equipo está listo para el desafío y subrayó que, aunque la eliminatoria pasada en la Liguilla aún resuena en la memoria, no considera este partido como una revancha.

“Creo que los partidos de Liguilla cambian, entonces no creo que sea un parámetro y para nosotros es un partido contra un buen equipo. A cualquier jugador le encanta jugar estos partidos y creo que es importante para nosotros tener un partido así, porque venimos de dos juegos en los que estuvimos muy bien y ahora que vamos a enfrentar al Campeón, es un equipo muy fuerte que nos va a poner en alerta máxima”, afirmó Paulinho.

Aunque el recuerdo de la eliminación en la Liguilla pasada está fresco, el goleador dejó claro que no se toma el juego contra América como una oportunidad para saldar cuentas. “No lo veo como revancha. Queremos ganar y ese tiene que ser siempre el pensamiento, pero revancha no. Yo no lo veo así, y no creo que mis compañeros tampoco. El sentimiento y la mentalidad tiene que ser ganar siempre, no importa el rival ni si perdimos o ganamos el último partido contra ellos. Queremos ganar por Toluca y ese es el sentimiento”, destacó.

Respecto al planteamiento del equipo, Paulinho señaló que Toluca no debe desviarse de lo que ha venido haciendo bien bajo la dirección de Antonio Mohamed. “Tenemos que seguir haciendo lo que siempre hacemos. Claro que tenemos que estudiar al rival, cómo juega, pero no podemos cambiar nuestra forma de entrenar, de ver lo que hacen los rivales y lo que hacemos nosotros. Creo que América es un equipo muy bueno, todos lo sabemos, pero también creemos en nosotros”, indicó el delantero.

Sobre su rol en el esquema de Mohamed, el portugués explicó que la adaptación a las ideas del nuevo técnico sigue siendo parte de un proceso. “Es diferente, jugamos con dos delanteros, es un cambio, tengo que adaptarme, pero lo más importante no soy yo, es el equipo. Me siento bien, ya jugamos juntos el torneo pasado y nos conocemos un poco más. Ahora, tenemos que adaptarnos a las ideas del entrenador, pero como ya dije, es un proceso y creo que el camino es este”, comentó.

En cuanto a sus objetivos personales, Paulinho dejó claro que su principal meta no es repetir como Campeón de Goleo, sino lograr el éxito colectivo con Toluca. “No pienso en el título de goleo, de verdad que no. Para mí lo más importante es llegar a la Liguilla y salir Campeón con Toluca. Los goles son algo que viene con trabajo, pero no es algo que puedas controlar. Lo que puedes controlar es el trabajo, y lo más importante es seguir trabajando para que Toluca esté en la Liguilla. Sí quiero marcar siempre, todos los partidos, pero no es algo que me preocupe”, señaló.

Finalmente, el atacante se dirigió a la afición, especialmente a La Banda del Rojo, que recientemente celebró su 21 aniversario. Con un enfoque claro en el equipo y la ambición de seguir adelante en el torneo, Toluca se prepara para enfrentar al América en lo que promete ser un duelo de alta tensión y emoción.