Naucalpan rehabilita canchas y fortalece comunidades con el Mundial Social

Naucalpan, Méx.- A través del programa, Huellas del Mundial Social, el Gobierno de Naucalpan sigue recuperando espacios públicos para fortalecer el tejido social, expresó el alcalde Isaac Montoya Márquez, y agregó que se realizó la rehabilitación integral de las canchas “Las Cuevitas en San Antonio Zomeyucan” en beneficio de seis comunidades.

Montoya Márquez destacó que el Mundial pasará, pero estos espacios deportivos y las Huellas de la Transformación quedan como legados para la posteridad.

Previo al partido inaugural de la fiesta futbolera, desde el Parque Naucalli, el alcalde señaló “Naucalpan, junto con la Presidenta de la República, jugamos nuestro propio Mundial Social, impulsando acciones para recuperar espacios públicos y construir canchas deportivas dignas, para que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan más oportunidades de practicar deporte, desarrollarse plenamente y construir un mejor futuro”.

En la entrega de las canchas en San Antonio Zomeyucan, el alcalde, acompañado por el exfutbolista profesional Raúl Arias, referente deportivo originario de la zona, el Presidente Municipal, dino que la intervención de estos espacios deportivos bajo la estrategia del Mundial Social es con el objetivo de que las justas deportivas internacionales dejen un beneficio tangible y permanente en las comunidades.

Montoya Márquez, quien se identificó con orgullo como el primer presidente municipal surgido de las colonias populares de Naucalpan, enfatizó que la mejor forma de demostrar su compromiso es con hechos bajo la premisa de que “amor con amor se paga”.

Enfatizó que la intervención en San Antonio Zomeyucan es integral, ya que además del complejo deportivo, se ejecutaron las siguientes acciones en las zonas aledañas: Trabajos de bacheo en las calles Nopaltzin, Media Luna, Mercurio y Guanajuato, además del balizamiento y colocación de reductores de velocidad en la avenida Minas Palacios.

Los trabajos fueron ejecutados a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Naucalpan, IMCUFIDEN, como parte de una estrategia integral para impulsar el bienestar social y brindar áreas seguras de convivencia comunitaria.

Este proyecto no solo impacta a una colonia, sino que genera un beneficio directo para seis comunidades colindantes: Tlatilco, San Antonio Zomeyucan, La Tolva, El Molinito, Jardines del Molino y Altamira, en beneficio de cerca de 10 mil habitantes, buscando que con estas acciones se pueda devolverles espacios a las familias y jóvenes deportistas del municipio.

El Presidente Municipal, acompañado de la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, así como de servidores públicos municipales y autoridades auxiliares de San Antonio Zomeyucan, resaltó los trabajos de las instalaciones de luminarias a lo largo de un trayecto de cinco kilómetros para garantizar la seguridad de los peatones.

Finalmente, aseguró que su administración trabaja con una visión a mediano y largo plazo en plena coordinación con el gobierno estatal y federal. “No pensamos en tres años, pensamos en el futuro de las próximas generaciones para que Naucalpan recupere su brillo y mejore la calidad de vida de sus familias”.