El Mundial arrancó con sabor mexicano

Ciudad de México.- México volvió a ocupar un lugar privilegiado en la historia del futbol mundial. El Estadio Ciudad de México fue escenario de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026, convirtiéndose en el primer inmueble en albergar por tercera ocasión el arranque de una justa mundialista.

Desde temprana hora, miles de aficionados comenzaron a congregarse en los alrededores del recinto para formar parte de una jornada que quedará marcada en la memoria de los seguidores del futbol. Familias enteras, turistas y aficionados de distintas nacionalidades se mezclaron en una auténtica fiesta deportiva.

La cultura mexicana también tuvo un papel protagónico. Mariachis, luchadores y músicos con tambores dieron la bienvenida a los asistentes, mientras que dentro del estadio una representación inspirada en las raíces prehispánicas abrió el espectáculo que mostró al mundo parte de la identidad nacional.

La música se convirtió en uno de los principales atractivos de la ceremonia con la participación de artistas de talla internacional como Lila Downs, Danny Ocean, Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin y Shakira. Posteriormente, Salma Hayek encabezó la presentación de las 48 selecciones participantes, mientras Andrea Bocelli y Ejae pusieron el broche de oro al evento.

Con las tribunas repletas y una atmósfera inmejorable, llegó el momento esperado: el inicio de la actividad futbolística. La Selección Mexicana respondió al respaldo de su gente y derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural, desatando la euforia en el inmueble.

Así, entre música, tradición y futbol, México abrió oficialmente la Copa del Mundo 2026, reafirmando su pasión por este deporte y su capacidad para recibir uno de los eventos más importantes del planeta.