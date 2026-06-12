México clasifica a la final de la Copa del Mundo de tiro con arco

Turquía.- México volvió a ser protagonista en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026, luego de que este jueves el equipo femenil recurvo, conformado por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, clasificó a la gran final del evento celebrado en Turquía.

Las medallistas olímpicas de París 2024 firmaron una de las presentaciones más dominantes de la justa, pues lograron tres victorias consecutivas: 6-0 ante Gran Bretaña en octavos de final, 6-0 contra Japón en cuartos de final y 5-4 frente a Corea del Sur, máxima potencia del planeta en este deporte.

Será el próximo domingo en la madrugada (tiempo del centro de México) cuando Valencia, Vázquez y Ruiz disputen la gloria en contra de China.

También durante esta jornada el conjunto mixto de arco compuesto, integrado por Maya Becerra y Sebastián García, se instaló en el duelo por la presea de bronce, el cual tendrá lugar el sábado ante su similar de Estados Unidos.

De igual manera, nuestro país quedó cerca de subir al podio por equipos varoniles de recurvo, ya que Matías Grande, Francisco Padilla y Juan Téllez cayeron en el partido por bronce 1-5 con China Taipéi, después de haber dejado en el camino a Bélgica por 5 a 4, Turquía por 6 a 2 y 5 a 1 Italia, así como perder 2 a 6 con Corea del Sur.

Este viernes, también con presencia mexicana, se desarrollarán las eliminatorias individuales de ambos tipos de arco hasta definir a los cuatro semifinalistas por prueba que tratarán de conquistar los honores máximos el sábado y domingo.