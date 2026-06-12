Corea del Sur remonta y vence a Chequia en el Mundial

Guadalara, Jalisco.- Corea del Sur dio un paso importante rumbo a los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol 2026 al imponerse 2-1 a Chequia en un intenso encuentro correspondiente al Grupo A, disputado este jueves.

El conjunto asiático mostró carácter para remontar un marcador adverso y quedarse con tres puntos de enorme valor en la lucha por la clasificación. Durante gran parte del partido, ambas selecciones protagonizaron un duelo equilibrado, con pocas concesiones en defensa y una constante disputa por el control del mediocampo.

La escuadra checa logró adelantarse en el marcador al minuto 59 gracias a Ladislav Krejci, quien aprovechó una acción ofensiva para vencer al guardameta surcoreano y poner el 1-0. El gol obligó a Corea del Sur a adelantar líneas y asumir mayores riesgos en busca de la reacción.

La respuesta llegó al minuto 67. Hwang In-beom apareció en el momento oportuno para igualar los cartones y devolverle la confianza a los asiáticos, que comenzaron a generar más peligro sobre la portería rival.

Con el empate, Corea del Sur tomó impulso y mantuvo la presión sobre una selección checa que poco a poco fue cediendo terreno. La insistencia tuvo recompensa al minuto 80, cuando Oh Hyeon-gyu firmó el tanto de la remontada tras una jugada que desató la celebración de los aficionados surcoreanos.

En los minutos finales, Chequia intentó reaccionar y buscó el empate con envíos al área y aproximaciones por las bandas, pero la defensa coreana se mantuvo firme para conservar la ventaja hasta el silbatazo final.

Con este resultado, Corea del Sur suma tres puntos de oro en el Grupo A y fortalece sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda, mientras que Chequia complica su panorama de cara a los próximos compromisos del certamen mundialista.

Alineaciones:

Corea del Sur

Titulares:

Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae y Lee Gi-hyuk; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho y Lee Taeseok; Kang-in Lee, Son Heung-min y Lee Jae-sung.

Suplentes:

Hwang Hee-chan, Oh Hyeon-gyu, Eom Ji-sung, Kim Tae-hyeon, Cho Gue-sung, Beom-soo Song, Won-jae Cho, Moon-hwan Kim, Jin-seob Park, Joon-ho Bae, Hyun-jun Yang, Hyeon-woo Jo, Jens Castrop, Jun Kim y Dong-gyeong Lee.

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República Checa

Titulares:

Matej Kovar; Ladislav Krejci, Robin Hranac y Stepan Chaloupek; Jaroslav Zeleny, Alexandr Sojka, Tomas Soucek y Vladimir Coufal; Pavel Sulc, Patrik Schick y Lukas Provod.

Suplentes:

Adam Hlozek, Michal Sadilek, Tomas Chory, David Zima, Tomas Holes, Vladimir Darida, Jan Kuchta, Lukas Cerv, Mojmir Chytil, David Jurasek, Jindrich Stanek, David Doudera, Lukas Hornicek, H. Sochurek y Denis Visinsky.