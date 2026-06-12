Sótano Uno

Raúl Mandujano Serrano

Raúl Mandujano Serrano 12 junio, 2026

12 junio, 2026 Columnas

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Periodistas: La libertad en un balón

Colofón. – Agradecer gestos amables a la prensa

La del estribo. – Ganó México, pero fea inauguración

Raúl Mandujano Serrano. Periodista

El periodista llegó afónico a esa antiquísima cafetería del centro histórico. “Mejor le pongo un té con miel ¿no?” -Me dice Brenda, mi siempre amable waitress-. Si, responde el escribano. Es que el amanuense es el director técnico (que rimbombante) del equipo de futbol de periodistas mexiquenses y gritó demasiado durante el partido que anualmente disputan contra reporteros gráficos para recordar la inocencia virginal de la libertad de expresión, esa que concretaran en 1951 los editores nacionales con el presidente Miguel Alemán Valdés, con el objetivo de mostrar la unidad de los medios con el gobierno.

Hoy es un derecho plasmado en los artículos 6 y 7 de la Constitución, y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque fenece lánguidamente. Gobiernos relamen sus dientes y escurren baba degustando el grato manjar de reprimir a un periodista e incluso, lastimarlo encerrándolo en una cárcel, secuestrándolo, negándole contratos por servicios o acosándolo, excusándose en “restricciones a la libertad de expresión”. No hablar es censura; decir sólo lo que conviene, es injusto.

Por ello los periodistas conmemoraron la unidad consumada en 1951, con ese tradicional partido de futbol que realizan desde hace 45 años y que incluso -recuerda el editor-, lo presenciaban gobernadores. El evento en la actualidad quizá pierde en aprecio político, pero gana en unidad, camaradería y la solidaridad de amigas y amigos.

Agradecer

Domingo 7 de junio. Unidad Deportiva “La Hortaliza”, Raúl Mandujano entrega los uniformes a reporteros. Fueron donados por la eternamente agradable Anita Muñiz, alcaldesa de San Mateo Atenco. En la zona de bancas ya se colocaron agua y naranjas para hidratar, donadas por Karina Labastida, presidenta del DIFEM. Una ambulancia de la Cruz Roja se ubica a poca distancia proporcionada por el siempre amable Mario Vázquez, presidente del Consejo Local de la benemérita (Previendo cualquier episodio de riesgo con los poco atléticos jugadores). En una Mesa se instalan los trofeos de campeón, subcampeón, mejor portero y jugador, que fueron una contribución de un gran aliado y amigo de los medios en la entidad, José Alberto “Pepe” Couttolenc, dirigente del PVEM. Cada equipo con balones que obsequió el Fiscal mexiquense José Luis Cervantes. Los árbitros llaman para iniciar. El arbitraje fue patrocinado por Víctor Leopoldo Delgado comisionado de los derechos humanos. El conclusivo a una gran fraternidad fue la comida: pozole, costillas en mole verde, bistec en chile pasilla, carne con verdolagas y arroz, que fueron una gran atención de los alcaldes Fernando Flores, de Metepec y Ricardo Moreno, de Toluca.

Ganaron los periodistas con 3 goles de Paco Vega, Amaury Vargas y Humberto Ávila. Por los fotógrafos, Julio Hernández. Arturo “el gansito” Albiter fue merecedor del trofeo al mejor portero y el laurel al mejor jugador fue más bien un reconocimiento especial para Juanito Mercado, del 8 Columnas, por tantos años jugando noblemente estos partidos.

Se lucieron Pepe Nader, representando a los editores mexiquenses; Lupita Escobar, presidenta de la APYCM; Héctor Peñaloza, de la APVT; Liliana Pichardo, de la ARGVT; y Penélope Ventura, del CPPPEM.

La del estribo. – Ganó México, pero fea inauguración

Ya todos tendrán su opinión, pero la inauguración del Mundial 2026 fue horrible. Salvo Shakira y esa genial coreografía, lo demás fue terrible. Estuvo mejor el bailable del 10 de mayo de mi primaria. Vienen grandes partidos y emociones. Si México desea avanzar debe mejorar porque contra 9 no pudo y dejó mucho que desear. Quitémonos lo eufórico porque el quinto partido podría ser contra Inglaterra… Cuidado. Hasta otro Sótano. Mi X @raulmandujano