Por la avaricia de Infantino, en CCU BUAP suspenden transmisión del México vs Sudáfrica

Desde Puebla

A través de un comunicado, la BUAP informó que la transmisión del partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Complejo Cultural Universitario no podrá llevarse a cabo, como se había programa para este jueves 11 de junio.

Abundó que durante los últimos días se realizaron diversas gestiones encaminadas a identificar con precisión los requisitos, autorizaciones y condiciones aplicables para la realización de este tipo de eventos.

No obstante, al no contar oportunamente con los elementos necesarios que permitieran brindar certeza jurídica respecto a su desarrollo, se ha determinado cancelar dicha actividad.

“Esta decisión responde al compromiso institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Complejo Cultural Universitario de actuar con estricto apego al marco normativo aplicable, privilegiar en todo momento la legalidad, la responsabilidad institucional y la protección de los intereses universitarios”.