Diablas buscarán continuar en ascenso

Toluca, Méx.- Si bien es cierto que las Diablas Rojas del Toluca lograron una importante victoria en la Liga MX femenil el fin de semana ante el Santos de Torreón, las Choriceras siguen muy abajo en la tabla general y deberán recomponer cuanto ante el camino para colarse a la liguilla, hasta el momento, las jugadoras del Estado de México tan solo tienen 7 puntos tras 2 victorias, un empate y 5 descalabros.

Después del despido como técnico de Ricardo Belli, su puesto fue ocupado por César Arzate, hombre que se comprometió a trabajar para buscar que su equipo tenga un sello ganador en lo que resta del torneo, su próxima prueba será ante las Chivas como visitantes en la jornada 9.

“El sello que caracteriza a Toluca es grande por lo que ha hecho, ese sello que le vamos a meter es de garra, de grandeza, de pasión, de estar siempre compitiendo, de estar en primeros lugares. Y ese es el sello que nos caracteriza. Y ese es el sello de las jugadoras que siempre han tenido, pero ahora hay que reforzarlo, reforzarlo, reforzarlo y seguir”.

Tras sumar cinco derrotas al hilo y vencer al Santos de la Comarca Lagunera en la fecha 8 por 2 goles a 1, el Toluca femenil buscará presentar una nueva cara en sus próximos partidos, así lo comentó César Arzate, quien aseguró que ya piensan en las Chivas.

“Sí, creo que es importante siempre el volver al camino de la victoria, habían estado haciendo buenos partidos, desafortunadamente, el resultado no se había dado, no había sido positivo y la verdad es que obviamente, después de una racha sin ganar, creo que lo principal es que las jugadoras vienen con una falta de confianza, no que al final es de ellas, no es del cuerpo técnico, no es de todos, sino es personal. Finalmente. Luego ahora, eh, fue lo primero que platicamos en ese sentido, es lo bueno futbol, vamos a trabajar, eh, eh, confíen en ustedes, confíen en el proyecto del club”, sentenció el estratega.

Gracias a su trabajo en fuerzas básicas donde se coronó campeón como técnico de las categorías sub 18 y sub 19, César Arzate se ganó la oportunidad de comandar al primer equipo femenil del Toluca, donde conoció a la mayoría de las jugadoras y eso puede ser un factor determinante en busca del éxito.