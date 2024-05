En su cierre de campaña, Melissa Vargas firma 59 compromisos por Toluca

26 mayo, 2024

Toluca, Méx.- Durante su cierre de campaña, Melissa Vargas Camacho, candidata de “Fuerza y Corazón por EdoMéx” a la presidenta municipal por Toluca, firmó ante notaría pública los 59 compromisos hechos de voz y a solicitud de los ciudadanos durante su recorrido por calles, colonias, barrios, delegaciones y subdelegaciones de Toluca.

“Empeño mi palabra y firmo ante notaría pública, los 59 compromisos hechos de voz y a solicitud de los ciudadanos, porque conmigo se acabaron los gobiernos que no escuchan a la gente”, aseguró.

En pleno centro de la capital mexiquense, la candidata señaló que durante los 31 días de campaña estrechó las manos de miles de toluqueñas y toluqueños, desde Tlachaloya hasta Santiago Tlacotepec; de San Buenaventura a San Cristóbal Huichochitlán; desde el Centro Histórico hasta los pueblos, y que, con su apoyo, ganará la Presidencia Municipal.

“Hemos ganado la campaña, no hubo un minuto ni un segundo que no tocáramos un corazón o estrecháramos una mano, para nosotros la elección no es un trámite, es un proceso en el que hay que reconquistar corazones todos los días”, apuntó ante miles de asistentes.

Entre los 59 compromisos hechos de voz y a solicitud de los ciudadanos, que fueron firmados ante notario público; son, 1. Seguridad, con policía de primera, cámaras de videovigilancia, tecnología y una red municipal de prevención del delito.

2. Agua, donde aprovecharemos fuentes alternativas, como la pluvial y el agua tratada, y reforestación de Toluca.

3. Servicios públicos de primera, para mantener el municipio limpio y ordenado.

4. Obras que impulsen el desarrollo y la movilidad, con corredores turísticos, espacios culturales y deportivos, y obras metropolitanas de movilidad.

5. Desarrollo económico, para que Toluca vuelva a ser el polo de crecimiento del Estado de México.

La candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, dijo que hay mucho en juego en esta próxima elección y que es momento de que la ciudadanía le ponga un alto a la corrupción y las mentiras.

Finalmente, Melissa Vargas señaló que se ha ganado los corazones de las y los toluqueños de todas las regiones del municipio, y este 2 de junio ganará la elección.