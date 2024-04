El Poder Judicial está sujeto a un escrutinio de la opinión publica muy intenso: Sodi

Naucalpan, Méx.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, lamentó que en el México actual, la sociedad no respete al Poder Judicial y que esté siendo objeto de un escrutinio de la opinión publica muy intenso todos los días.

Sodi Cuellar habló en estos términos durante la reunión de Justicia Empresarial, que organizó la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (ASECEM), donde su presidente Raúl Chaparro reconoció el trabajo realizado del impartidor de Justicia.

Agregó que en las noticias, el Poder Judicial de la Federación está bajo la observación constante y permanente de la opinión pública y en medio de un debate que se ha tornado “no jurídico sino político”, y ese esquema abarca a todos los poderes judiciales de la República Mexicana, lo que puede caer en la ingobernabilidad. Estas son las grandes asimetrías que tienen los poderes judiciales de la República Mexicana.

“El Estado de México tiene 2.8 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando yo tomé la presidencia del Tribunal había 4 mil 700 colaboradores y ahora 6 mil 200, lo que hace un incremento del 33 por ciento, se dice fácil, pero ha sido un gran esfuerzo”, dijo.

Al ser cuestionado sobre la prisión preventiva, el Magistrado dijo que alrededor de 7 mil 500 personas se encuentran en prisión preventiva y que solo 27 mil 500 han sido juzgados en los penales mexiquenses.

Dijo, que la preventiva se aplica justificadamente y no oficiosamente; con el fin de que el presunto responsable no vaya a evadir la acción de la justicia, que cumpla con sus acciones procesales y que no corra peligro la víctima.

El líder de ASECEM, Raúl Chaparro durante la presentación del invitado de honor, reconoció el trabajo del impartidor de Justicia, Ricardo Sodi Cuellar, a quien entregó la estatuilla de un Ángel en reconocimiento a la labor realizada al frente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

El Ministro Sodi Cuellar, dejó claro que a quién le toca investigar y probar, es al agente del Ministerio Público y la necesidad de cautela, con estos tres puntos: primero, que la persona que le asiste el principio de presunción de inocencia debe estar el prisión preventiva, si hay peligro para la víctima y segundo, si hay peligro de que se evada y para eso, hay una prueba denominada Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA), que determina el grado de que alguien se evada en la aplicación de la justicia, que comparezca a juicio cada vez que sea citado y no se vaya evadir.

“A los jueces no queda en ellos imponer la presión preventiva, sino al Ministerio Publico y la defensa”, explicó.

Dijo que el Consejo de la Judicatura está en un proceso permanente de supervisión de los jueces, para que cumplan con su deber.

Reconoció que han tenido jueces que ha perseguido su administración implacablemente y actualmente, hay uno privado de su libertad, porque dictaba resoluciones de usucapión, la prescripción adquisitiva de un terreno que promovía a su esposa, luego a un amigo, se cambian los roles.

“Este juez tiene 18 procesos judicializados y varios de su personal están sujetos a proceso”, dijo. “Recomendamos a la gente que cuando sepa de alguna irregularidad la informen y a partir de una publicación lo investigamos”, comentó.

Destacó finalmente que es muy importante que la sociedad critique las resoluciones del poder judicial y el trabajo, no a las personas, sino a su trabajo.