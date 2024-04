Extinguidos 40 incendios forestales por la Brigada Toluca

Redacción

Redacción 7 abril, 2024

7 abril, 2024 Municipios

Municipios 0 Comments

Toluca, Méx.- La Brigada Forestal y Contra Incendios de la Dirección General de Medio Ambiente de Toluca informa que a la fecha ha logrado extinguir un total de 40 incendios forestales en el territorio de la capital mexiquense durante este año.

En el mes de enero se registraron 10 incendios, seguidos por 13 en febrero y 17 en marzo, con una afectación total de 446.14 hectáreas de bosque, principalmente en áreas de protección de flora y fauna como el Nevado de Toluca (296.50 Has.), el Parque Estatal Sierra Morelos (149.10 Has.) y el Parque Alameda 2000 (.54 Has.).

Es importante destacar que esta brigada trabaja incansablemente los 365 días del año, sin importar las condiciones climáticas o festividades, ya que la prevención y atención oportuna de incendios forestales son fundamentales para proteger los recursos naturales y la seguridad de la población.

Además, la brigada de Toluca colabora activamente en la extinción de incendios de gran magnitud en el Valle de Toluca en conjunto con la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Toluca, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE).

Este equipo altamente capacitado y experimentado lleva a cabo diversas labores preventivas y de mantenimiento durante todo el año, como deshierbe, apertura de brechas cortafuego, poda de ramas bajas, manejo adecuado de combustible para reducir riesgos y monitoreo constante de posibles focos de incendio en las zonas naturales del municipio.

Se estima que el 99% de los incendios forestales son ocasionados por actividades humanas, mientras que solo el 1% tiene causas naturales. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Toluca hace un llamado a la ciudadanía para que evite encender fogatas; en caso de hacerlo, se recomienda limpiar un perímetro de seguridad de al menos 3 metros alrededor del fuego y asegurarse de apagarlo completamente al finalizar.

Además, para la quema agropecuaria es importante crear cortafuegos adecuados, como caminos, canales o áreas libres de vegetación que sirvan como barreras para detener la posible propagación del incendio, y desde luego, dar parte a las autoridades competentes de estas prácticas. En caso de detectar fuego o humareda, reportarlo de inmediato al número de emergencias 911.