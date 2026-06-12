Inauguran la Concafé 2026 con nuevas variantes del Puebla Cinco de Mayo

Desde Puebla

El gobierno de Puebla inauguró la Convención Nacional del Café (Concafé) 2026, que se desarrollará del 11 al 14 de junio en el Centro de Convenciones.

El encuentro concentra a los estados cafetaleros más importantes del país, así como a más de dos mil líderes del sector, productores, empresarios, comercializadores, investigadores y especialistas.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, aprovechó para presentar las nuevas nuevas variantes de café soluble Puebla Cinco de Mayo con sabores canela, chocolate, cardamomo y vainilla.