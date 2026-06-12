En el Centro Histórico y zonas comerciales, poblanos disfrutaron el triunfo de la selección ante Sudáfrica

Desde Puebla

La fiebre del mundial 2026 por apoyar a la selección mexicana, hizo que la gente saturara los restaurantes de centros comerciales, como Parque Puebla.

Con playeras de la selección, matracas y trompetas, la gente brindó el apoyo al equipo de fútbol del país.

La intensidad subió cuando la selección – a través de Julián Quiñómes- metió el primer gol contra la selección de Sudáfrica y alcanzó el punto máximo en el 2-0 de Raúl Jiménez.

Mientras tanto, al interior del centro comercial, se colocó una pantalla para la gente.