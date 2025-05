Tlalnepantla será sede un evento boxístico de talla internacional

Tlalnepantla, Méx.- El municipio de Tlalnepantla será sede de eventos y competencias de talla internacional, como la pelea de campeonato mundial de boxeo que se disputará este viernes 9 de mayo en el Deportivo Tlalli en donde el pugilista Pablo César Cano nacido en la “Tierra de En Medio” peleará por el cinturón.

A nombre del Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz, la titular de la Dirección del Bienestar Jezabel Delgado Flores invitó a las y los habitantes a disfrutar del evento “Noche de Noqueadores” ya sea de manera presencial o a través de la transmisión que será por televisión abierta en la señal de TUDN.

Se tiene contemplada una espectacular velada de boxeo internacional en la que se enfrentarán representantes de México y Argentina por el WBC Consejo Mundial de Boxeo, por sus siglas en inglés; la pelea estelar será entre el mexicano Bryan “Niño Maravilla” Flores y el argentino Hernán Leandro “Zurdo” Carrizo.

Los pormenores de este evento, en conferencia de prensa que se llevó a cabo en Plaza Tlalne Fashion Mall, informaron que la ceremonia de pesaje tuvo lugar en el Salón del Pueblo ubicado en el Palacio Municipal, en la que se practicaron exámenes médicos y se constató que los boxeadores estaban dentro del peso permitido.

El titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, José Luis Sierra Arce, reconoció el talento de los deportistas de Tlalnepantla y aseguró que el gobierno que encabeza el alcalde Raciel Pérez Cruz, trabaja para ofrecerles espacios dignos y equipados para que puedan seguir desarrollando su talento y poner en alto el nombre del municipio.

El oriundo de Tlalnepantla Pablo César Cano “El Demoledor” se enfrentará a Daniel Sánchez en una pelea a 10 rounds; Bryan “El Destructor” Mercado vs Nicolás Emiliano; Fabián “Lobito” Trejo vs Iván Cortés; Guadalupe Bautista vs Kandy “La Rubia” Sandoval; Jorge Carreño vs Marco “Gallo de Oro” Villa; y completan la cartelera César Pérez vs Axel Martínez.