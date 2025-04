Deisy González camina con honor como deportista de la UAEMéx

Toluca, Méx.- La historia de Deisy Guadalupe González Álvarez no se cuenta solo con medallas o récords, sino con cada paso lleno de pasión, entrega y amor por su amada Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). Con más de 20 años dedicados a la marcha atlética, su vida es un testimonio del poder del esfuerzo y el orgullo universitario.

Desde pequeña, Deisy González caminaba con sueños grandes. Antes de llegar a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) en 2003, ya había representado a su estado y a México en competencias internacionales. A pesar de tener ofertas de prestigiosas universidades privadas, ella lo tenía claro: quería portar los colores verde y oro, y escribir su historia en casa.

Su disciplina fue la marcha atlética, primero en 10 kilómetros y luego, con más reto, en 20. Cada entrenamiento, cada competencia, la fortaleció. “Siempre quise sobresalir. Mi pasión por destacar me impulsaba”, recuerda con emoción y lo mejor es que lo logró, se convirtió en una de las mejores del país.

La estudiante de la Licenciatura en Administración, enfrentó uno de los mayores retos de cualquier deportista universitario: equilibrar la exigencia académica con el alto rendimiento. “Había días difíciles, profesores que no comprendían del todo nuestra vida como atletas. Pero nunca dejé de luchar”, compartió González.

Uno de los momentos más especiales de su carrera fue en 2005, al representar a México en la Universiada Mundial en Esmirna, Turquía. “Pisar ese estadio fue una emoción que aún llevo en el corazón”.

Desde 2015, Deisy González comparte su experiencia con las nuevas generaciones desde la Dirección de Cultura Física y Deporte. Su misión es clara: motivar, acompañar y sembrar el amor por el deporte en cada estudiante.

“La marcha me dio todo: disciplina, honestidad, fuerza. No importa si sabes o no, lo importante es tener ganas. A mí, lo mejor que me pasó fue llegar a esta universidad. La UAEMéx no solo la representé… la llevo tatuada en el alma”.