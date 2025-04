Rechaza líder tianguista haber traicionado al PRI de La Paz

La Paz, Méx.- “Yo ahorita estoy calladito, en etapa de reflexión. No he renunciado al PRI porque ser priísta es un honor. Y los que hablan y me critican, ¿pues qué puedo decir? Vivimos en un país democrático y merecen todos mis respetos. Además, nadie puede afirmar que soy un ratero o invasor, porque la honradez es una virtud…”, dijo aquí el exdirector de OPDAPAS, Juan Cerda Cerón, a quien sus pares priístas señalaron hace días como desleal a su partido por presuntamente haber apoyado a Morena en las elecciones de autoridades auxiliares.

“Yo respeto a mi amigo Pablo Castellanos (exalcalde) y a Alicia Neyra (extitular de Desarrollo Urbano), yo siempre los he apoyado en todo, pero no es uno monedita de oro pa caerle bien a todos”.

El también líder de la Organización de Tianguistas de la Av. Morelos (OTAM) rechazó tajante que haya robado dinero cuando fue titular del OPDAPAS, en donde, según la alcaldesa de este municipio, Martha Guerrero Sánchez, se descubrió un faltante de 650 millones de pesos.

De acuerdo con Cerda Cerón, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) lo citó para resolver una serie de observaciones y hasta el momento las ha ido resolviendo una por una. Añadió que la Fiscalía del estado tampoco lo ha requerido porque no existe ninguna demanda penal en su contra.

Aseveró que, tras dejar el cargo de titular del OPDAPAS, se encuentra en etapa de reflexión, pero eso sí, consagrado a defender a los 450 comerciantes que laboran en la avenida Morelos de la cabecera. “Esa es mi prioridad –enfatizó-, y así lo hice saber a la actual presidenta municipal, Martha Guerrero, a quien respeto, lo mismo que a Tranquilino Lagos (esposo de la alcaldesa).

Dijo que desde enero pasado, al platicar con la funcionaria, le dejó claro que él no busca ni nóminas ni direcciones administrativas, solo respeto al trabajo de los casi 4,500 comerciantes de la cabecera.

“Y los que hablan de mí, pues, qué les digo… La lengua no tiene hueso, y la lealtad no se compra… Yo no he renunciado al PRI ni me he afiliado a Morena como otros lo han hecho. Sí creo que hay desbandada en el tricolor, pero cada quien tendrá sus motivos para irse. Además, la sociedad es la que juzga y tiene la última palabra”.

Y añadió: “Yo estoy calladito porque, para mí, primero es la honra de mi familia, que ha participado en la historia de este municipio, y segundo, porque la suerte del tianguis y mis compañeros comerciantes es fundamental para sus familias. No voy a debatir con nadie porque además, en política, todos deberíamos mirarnos al espejo”.