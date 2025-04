Con cinco medallas, gimnasia rítmica mexicana cierra Torneo Internacional en Azerbaiyán

Bakú, Azerbaiyán.- La selección nacional de gimnasia rítmica protagonizó una destacada actuación en el Torneo Internacional de la disciplina, que se llevó a cabo en Bakú, Azerbaiyán, tras cerrar la competencia con cinco medallas: tres en la categoría senior y dos en junior.

Marina Malpica subió al podio por partida doble: logró la presea de bronce en All Around individual senior y, junto a Valentina Moya, ganó el metal de plata por equipos All Around (192.800), ambas gimnastas bajo la tutela de la entrenadora Eliza Meza.

Por su parte, Ledia Juárez conquistó la medalla de plata en la prueba de listón con 25.250 puntos, solo por debajo de Daria Viarenich (27.450) de Atletas Individuales Neutrales y la local Zahra Jafarova (25.100) completó el podio.

En la categoría junior, el conjunto nacional y Marijose Delgado sumaron dos preseas de bronce a la cosecha mexicana. El equipo de la entrenadora Citlaly Quintá finalizó en el tercer puesto en All Around, mientras que Hungría y Georgia obtuvieron los primeros lugares, mismo caso para Delgado, que fue tercera en individual All Around.

Las gimnastas mantienen su concentración en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) rumbo a eventos importantes del año como los Juegos Panamericanos Junior, el Campeonato Panamericano junior y senior, los tres a realizarse en Asunción, Paraguay, así como el Campeonato Mundial en Rio de Janeiro, Brasil.