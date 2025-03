Senador Enrique Vargas se pronuncia por integrar comisión con madres buscadoras y sociedad

Huixquilucan, Méx.- El senador por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar se pronunció por la creación de una comisión que esté integrada no solo por legisladores, sino también por madres buscadoras y sociedad civil para apoyar la búsqueda de desaparecidos

Dijo que lo solicitado por el PRI en relación con Noroña, lo dejaba como una exigencia de ese partido. “Lo veo como una mala estrategia legislativa porque no le quisieron entrar al debate, y en esta sesión le vamos entrar nuevamente al tema”, dijo.

Entrevistado luego de asistir a la presentación de un proyecto de Ampliación de Casetas que mejorara el tránsito por el municipio de Huixquilucan, Vargas del Villar expresó: “Desde aquí les digo con mucho respeto, con mucha empatía, que no hagan eso, lo que se vio ayer no es bueno para México, no es buenos para lo que estamos viviendo, vemos en las redes sociales, repito, apatía de la sociedad por ver este tipo de cosas; le digo a Morena, vamos a entrarle con respeto a las madres y padres buscadores y hacer lo posible para encontrar a tantos desaparecidos, a más de 200 mil muertos, a más de 50 mil desaparecidos”.

“No es la solución abandonar la sesión con algo tan importante, ha habido muchas comisiones como la de Ayotzinapa, y no pasa nada. Integremos está comisión con expertos, madres buscadoras con el gobierno federal y también con representantes de los estados, porque también hay que dejar claro que los gobiernos de los estados le tienen que entrar”.

“Entonces hagamos un trabajo en conjunto por el bien de México, tenemos que llegar a encontrar a tantos desaparecidos, para que las familias, puedan vivir en paz y puedan encontrar a sus hermanos, primos e hijos”, refirió.

Por eso -dijo el Senador- es verdad y lo digo con mucho cariño, es un trabajo por el bien de México.

A pregunta de una reportera sobre las cifras de desaparecidos en el EdoMéx, Vargas del Villar mencionó que solo tenía la cifra de 50 mil en el sexenio pasado y más lo que falta por ver.

“Apenas estamos viendo los resultados del sexenio pasado, esperemos que no haya más ranchos como estos de exterminio, de muerte. Estamos hablando de casos sumamente delicados, de horror ver esos tenis, esas mochilas, no podemos mandar esa imagen al mundo de México, y más ahorita con lo que está pasando en Estados Unidos, con esa presión metiendo el tema de inseguridad como pretexto; porque también hay que decirlo, están tomando esto para los aranceles para ellos y sacar la negociación y no podemos estar en este momento en México así. Lo dejo muy claro, en Acción Nacional respaldamos a México y debemos quitar el tema de los partidos políticos y trabajar por México”, finalizó.