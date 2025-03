DEBATE

9 marzo, 2025

Por Roberto Desachy Severino

Marcial Maciel, Nicolás Aguilar y la larga lista de curas mexicanos –y poblanos –acusados de pedofilia

El jueves pasado, mi compañero de la Sierra Norte, Abelardo Domínguez, me compartió la nota de una denuncia en redes sociales contra un sacerdote de Pahuatlán, Javier N, por SUPUESTA pedofilia.

Me negué a publicarla en ese mismo instante, ya que lanzar ese tipo de acusaciones es demasiado fácil y, al mismo tiempo, delicado, peligroso y algunas veces irresponsable, mucho más cuando se hace a través de redes sociales y no de documentos legales.

Se necesitan elementos concretos, como una denuncia formal ante la FGE y/o una entrevista directa con la presunta víctima, para sustentar una información de ese tipo y así se lo hice saber a mi compañero.

Varios medios nacionales y locales sí difundieron el señalamiento contra el ex párroco de Pahuatlán y, el sábado 8, el mismo Abelardo me envió el texto –que reproduciré textual en esta columna- con una plática en que Abril Pérez reiteró sus acusaciones hacia Javier N.

Al mismo tiempo, nadie de la iglesia católica, de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la arquidiócesis de Puebla, tan preocupada por la salud del arzobispo Víctor Sánchez y mucho menos el sacerdote mencionado han

UN SANTO VARÓN…ENCUBRIDOR DE PEDERASTAS

Querido, extrañado y admirado por miles de millones de católicos en todo el mundo, canonizado en 2014, el ex papa Juan Pablo II, Karol Józef Wojtyła​ tuvo que enfrentar la tormenta social, política y mediática del caso más famoso de sacerdote acusado de pedofilia en México: Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo.

San Juan Pablo II y su sucesor en el Vaticano, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, permitieron la ABSOLUTA Y ABOMINABLE impunidad de Marcial Maciel, pese a que en 1997 fue formalmente acusado de abusos contra niños y que desde la década de los 40s se tenían versiones de dichos ataques: https://desdepuebla.com/2023/01/02/benedicto-xvi-mejor-papa-que-prefecto/

En 2019, once años después de la muerte de Maciel, que nunca pisó la cárcel o fue juzgado –ni en la justicia civil ni en la eclesiástica – la Legión de Cristo sacó un comunicado, para admitir al menos 60 ataques sexuales de su fundador, que no solamente enlodó a la jerarquía católica por su pederastia, sino también por fundar y encabezar una congregación dedicada durante años al lucro y acumulamiento: https://desdepuebla.com/2021/03/23/legionarios-de-cristo-publica-27-casos-de-abuso/ .

Incluso, algunas publicaciones señalan que Juan Pablo II, Benedicto XVI y Norberto Rivera, ex arzobispo primado de México, PROTEGIERON a Marcial Maciel por los 300 MILLONES de dólares anuales que sus negocios daban, primero, a él mismo y, después, a su organización y protectores, porque se calcula que disponía de 20 mil dólares mensuales para manejarlos de manera absolutamente discrecional y, también, se documentó que pagaba jugosos sobornos a autoridades civiles, religiosas y víctimas: https://www.penguinlibros.com/us/tematicas/41424-ebook-el-imperio-financiero-de-los-legionarios-de-cristo-9786073132954/fragmento?srsltid=AfmBOoqozUcRKqAYsdX-pgB7lDCzwp19Zidp7Zg17by35ov-G3v8kYUz

NICOLÁS AGUILAR, EL MARCIAL MACIEL VERSIÓN POBLANA Y POBRE

Sin el glamour, ni la cobertura mediática, trascendencia nacional, política o social y, principalmente, LEJOS DE LOS MILLONES Y EL PODERÍO ECONÓMICO DE MARCIAL MACIAL, la comunidad católica de Puebla cargó hace tiempo con su propio escándalo de pedofilia: Nicolás Aguilar.

Ex párroco de Cuaucnopalan y Tehuacán, a diferencia de Maciel y muchos curas no sancionados por la justicia civil ni religiosa, Nicolás Aguilar sí fue castigado y en 2003 se convirtió en prófugo de la justicia, según la periodista Selene Ríos Andraca (q.e.p.d), quien dio un extraordinario seguimiento al caso: https://www.diariocambio.com.mx/2009/julio/especial/290709-sr-especial-vaticano-despoja-del-sacerdocio-a-nicolas-aguilar.htm.

Acusado en California EUA y la zona de Tehuacán por ¡86 abusos sexuales contra niños!, Nicolás Aguilar fue despojado de su investidura sacerdotal y se vio obligado a huir de las denuncias. Selene Ríos precisó que el ex cura anduvo a salto de mata por las sierras Negra, Norte y Mixteca y su destino no está claro, aunque, en 2019, una organización de víctimas de sacerdotes pedófilos, SNAP, acusó que ya había muerto y que nunca pagó por sus crímenes: https://primeralinea.com.mx/web/noticia/2717.

Lo que quedó clara es que, más allá de que sus propios compañeros religiosos hayan pedido y logrado que le quitaran a Nicolás Aguilar su carácter FORMAL de sacerdote, el ex clérigo de Cuaucnopalan y Tehuacán NUNCA pisó la cárcel y, al igual que Marcial Maciel, gozó de la protección, impunidad y secrecía del vaticano y sus representantes, como Norberto Rivera, Juan Pablo II, etc.

Denuncian por abuso sexual a sacerdote de Pahuatlán

Fue a través de redes sociales que una mujer, identificada como Abril Pérez denunció públicamente a Javier N, quien se desempeñó como párroco católico en el municipio de Pahuatlán, Puebla; acusándolo de abusar sexualmente de ella durante dos años.

En la publicación, Abril señala que en el 2020 ya había dado a conocer el calvario que vivió a manos del sacerdote e incluso intentó poner formal denuncia; sin embargo, fue amedrentada y forzada a callar. En ese momento el señalamiento fue llevado hasta la Arquidiócesis de Tulancingo, desde donde trascendió que el sacerdote Javier ya contaba con antecedentes de abuso contra menores en Ciudad Sahagún, dónde también gozó de impunidad.

La denunciante asegura que en Pahuatlán ella no es la única víctima de este depredador; no obstante, por temor y falta de apoyo de la familia y sociedad se han visto forzadas a guardar silencio, pero hoy buscan visibilizar para que haya denuncias, se investiguen y castiguen estos lamentables hechos.

“Hoy alzo la voz porque no quiero que olviden, quiero que sepan, levanten la voz, griten y pidan justicia”, puntualizó Abril Pérez.

ABRIL PÉREZ REITERA SUS ACUSACIONES

Platicamos con Abril Pérez, una joven originaria de Pahuatlán, Puebla; quien recientemente alzó la voz y denunció públicamente a un sacerdote por haber sido su agresor sexual.

Hoy que su caso ha escalado a nivel nacional ya se está organizando con otras personas que lamentablemente también fueron víctimas del mismo clérigo para llevar el caso ante las autoridades y exigir justicia.

De igual manera rechaza que su caso y lucha sean aprovechados para sacar cualquier tipo de raja política.