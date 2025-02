DEBATE

26 febrero, 2025

Columnas

Por Roberto Desachy Severino

Identificados los grupos de choque y políticos que intentan desestabilizar a la BUAP

Primero fue en la facultad de Medicina y, a través de redes sociales, quieren hacer lo mismo en Administración y Psicología; es decir, grupos políticos y de choque que tratan de generar inestabilidad en la BUAP durante este año de sucesión rectoral, para regresar al poder y, desde luego, a los privilegios que disfrutaron en el pasado reciente, sin importarles el daño a la institución y a Puebla.

Afortunadamente, están bien identificados y, como se los dijo la propia rectora Lilia Cedillo Ramírez el martes pasado, la BUAP no se doblará ni permitirá el regreso de personajes YA AMPLIAMENTE RECHAZADOS Y SUPERADOS por la comunidad universitaria: https://desdepuebla.com/2025/02/25/video-no-nos-vamos-a-dejar-advierte-lilia-cedillo-rectora-de-la-buap/.

¿Quién está atrás del presunto movimiento de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la BUAP?

Empiezan a verse las manos de algunos personajes que pertenecían a la administración pasada y que en su momento formaron parte de la famosa burbuja, la que tomaba las decisiones en la BUAP. Es decir, todos los acuerdos en lo oscurito se tomaban en ese tiempo, ellos eran los que disfrutaban los negocios, engordaban sus bolsillos, pero esto se acabó con la rectora actual y ello no les gustó a dichos pseudo universitarios.

BUAPLEAKS, ATAQUES A LA UNVERSIDAD DESDE LA COBARDÍA DE LAS REDES SOCIALES

Con la llegada de Lilia Cedillo como primera mujer rectora en la BUAP, después de casi 5 siglos, a dichos personajes obscuros, como ovejas disfrazados de lobos , incluso a algunos se les dio la oportunidad de quedarse a trabajar, pero, con su propio ADN, hoy demuestran que el objetivo muy claro desde el inicio fue y es crear caos e inestabilidad en la máxima casa de estudios.

A través de la tecnología, comenzaron a hacer un grupo de WhatsApp al que llamaron Buapleaks, para mandar mensajes mentirosos y dolosos, con el único fin de crear caos, pero estos personajes de la burbuja pasada fueron muy obvios, porque los comunicados empezaban a llegarles solo a ellos, para luego enviarlos a otros universitarios hasta crear cadena s, con mensajes para denostar el trabajo de la actual administración central.

Y son muy evidentes, ya que cada vez que hay sesión del Consejo Universitario, los Buapleaks llegan a los teléfonos de sus contactos que han ido recabando. También son predecibles y esta vez no fue la excepción, puesto que ya habían anunciado lo que pasaría Medicina, comenzaron a soltar su veneno a través de incondicionales en dicha facultad, para confundir a los verdaderos estudiantes de la FMBUAP, que tienen una demandar real, la de más espacios para los programas de servicio social y del internado rotatorio.

BUAP CUMPLE CON ALUMNOS DE MEDICINA

Aquí hay que aclarar que estos programas son establecidos directamente por la secretaria de Salud, que es la que define la convocatoria de acuerdo a los espacios en los hospitales no sólo de Puebla, sino de otras unidades hospitalarias en todo el país. Se trata de un asunto definido a nivel FEDERAL y estatal, que está fuera de control de la BUAP.

Inclusive, la misma rectora aclaró que la universidad cada año destina 10 millones de pesos en becas a los jóvenes que realizan su internado rotatorio o servicio social. Los alumnos de la BUAP no tienen que pagar por un lugar, como sí lo hacen estudiantes de Medicina de universidades privadas, que pagan mensualmente entre 15 y 20 mil pesos por acceso a estos programas.

Pero volvamos al movimiento de estudiantes de Medicina de la BUAP, la institución ha sido respetuosa de los acuerdos tomados por esta comunidad, tan es así que el Consejo de Unidad Académica de la FMBUAP tomó la decisión de quitar al actual director Dr. Luis Guillermo Vázquez de la Lara Cisneros y poner como encargada del despacho la Dra. Claudia Teresa Cedillo Rojas, por cierto, sin parentesco con la rectora.

La solución ya se dio en Medicina, se resolvió en términos académicos y estudiantiles, como debe ser, pero para los Buapleaks no es suficiente y lo que quieren es aprovechar el momento coyuntural que vivirá la BUAP en la elección rectoral de septiembre, pese a que ellos mismos están conscientes de que la mayoría de la comunidad pide que Lilia Cedillo se reelija por sus buenos resultados, la inclusión a todos los sectores, incluido el que hoy intenta generar división y caos y la etapa de trabajo, tranquilidad y CRECIMIENTO en la institución.

CAOS EN EL AÑO DE LA SUCESIÓN RECTORAL, EL VERDADERO OBJETIVO

Dice un refrán que “a río revuelto ganancia de pescadores” y el objetivo de Buapleaks es crear caos, tratar de evitar a toda costa la reelección de Lilia Cedillo, para que ellos retomen el control de la institución. Hasta el momento, la rectora no ha definido si buscará permanecer en el cargo 4 años, como se lo permite el estatuto universitario, aunque es claro que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la comunidad.

En este momento, Lilia Cedillo sigue el objetivo de consolidar a la BUAP, continuar las grandes obras de infraestructura, la solidez académica, el apoyo a mujeres, estudiantes y abrir más espacios para los alumnos que quieran estudiar en la universidad pública, como hizo con la creación de Ciudad Universitaria 2: https://desdepuebla.com/2024/08/15/la-buap-abre-nuevo-capitulo-en-su-historia-con-la-inauguracion-de-ciudad-universitaria-2-cu2/

Como ya se mencionó, ya están identificados los que están atrás de los Buapleaks y que formaron parte de la burbuja cercana al anterior rectorado, se sabe que quieren regresar al poder, por eso, el mensaje de la rectora fue muy claro: “No nos vamos a doblar”.

Así que los Buapleaks deberían renunciar, porque ahora quieren crear caos en las facultades de Administración y Psicología, pero la institución ya toma cartas en el asunto y, además, miles de universitarios y poblanos sabemos que la BUAP es importante para la gobernabilidad de TODO EL ESTADO y RECHAZAMOS cualquier intento de ataque o caos contra ella. https://www.facebook.com/share/p/15p5YtqZoc/